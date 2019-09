Primavera, Lazio – Pescara 2-1: highlights, tabellino

I padroni di casa la sbloccano dopo 8 minuti con Cervara e raddoppio nella ripresa con Milana. I biancazzurri provano a riaprirla nel finale con Palmucci

ROMA – Sconfitta di misura questo pomeriggio per i biancazzurri di mister Legrottaglie che nella prima trasferta stagionale valida per la seconda giornata di andata del Campionato Primavera 1 perdono per 2 a 1 contro la Lazio. Dopo 8 minuti sono i padroni di casa a sbloccarla con Cervara con un tocco sotto porta che si infila alla sinistra di Radaelli dopo una sponda aerea e assist in area di un compagno. I biancolesti hanno in più occasioni sfiorato il raddoppio che arriva al 20′ del secondo tempo dopo una sortita degli abruzzesi e una traversa centrata dai padroni di casa. Su cross dalla sinistra smanacciato dal portiere preciso lob di Minala. Al 36′ ci pensa Palmucci a riaccendere le speranze del Delfino ma è troppo tardi e così sono i laziali a far festa al 90′. Andiamo a vedere di seguito gli highlights a cura del Delfino Channel e il tabellino della partita.



Il tabellino di Lazio – Pescara

LAZIO: Alia, Cipriano, Ndrecka, Minala, Armini, Kalaj, De Angelis (Kaziewick 22′ 2°T), Czyz (Bianchi 42′ 2°T), Nimmermeer (Shemu 38′ 2°T), Cervara (Russo 42′ 2°T), Falbo. A disposizione: Furlanetto, Franco, Francucci, Kaziewicz, Shemu, Bianchi, Shoti, Russo, Zilli, Petricca, Marocco, Cesaroni. Allenatore: Menichini Leonardo

PESCARA: Radaelli, Chiacchia (Chiarella 1′ 2°T), Quacquarelli (Paolilli 37′ 1°T), Cipolletti, Menè, Diambo (Palmucci 7′ 2°T), Martella, Camilleri (Blanuta 33′ 2°T), Mancini (Masella 1′ 2°T), Pavone, Pina Gomes. A disposizione: Lucatelli, D’Angelo, Paolilli, Palmucci, Zinno, Masella, Chiarella, Blanuta, Tamboriello. Allenatore: Legrottaglie Nicola

Direzione di gara: Carrione Francesco della sezione di Stabia, I° assistente Festa Fabio Mattia della sezione di Avellino, II° assistente Nasti Andrea della sezione di Napoli.

Reti: Cervara 8′ 1°T (LAZ), Minala 20′ 2°T (LAZ), Palmucci 36′ 2°T (PES).

Ammonizioni: Quacquarelli 18′ 1°T (PES), De Angelis 27′ 1°T (LAZ), Chiacchia 33′ 2°T (PES), Alia 14′ 2°T (LAZ), Bianchi 47′ 2°T (LAZ).

Nella foto la squadra del Pescara durante le fasi di riscaldamento pre-partita