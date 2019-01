CITTÁ SANT’ANGELO – Sconfitta casalinga del Pescara nel big match contro la Lazio disputato questo pomeriggio al Centro Sportivo Delfino Pescara. Non è bastata un’ottima prova di squadra alla Primavera biancazzurra per avere la meglio dell’avversario che con questo risultato consolida la vetta della classifica. Decisiva la rete di Capanni al 37′ della ripresa: il giocatore controlla con il petto al limite dell’area e lascia partire una conclusione molto forte che non lascia scampo a Scuccimarra. Nel prossimo turno di campionato il Delfino sarà chiamato alla difficile sfida in trasferta con il Lecce.

TABELLINO:

PESCARA: Scuccimarra, Martella, Zugaro, Cipolletti, Camilleri (Palmucci 21′ 2°T), Marafini, Scimia (Palladini 39′ 2°T), Pierpaoli (Mercado 21′ 2°T), Borrelli, Pavone, Muniz (Sarr 39′ 2°T). A disposizione: Sorrentino, D’Angelo, Cribari, Sall, Palmucci, Pucihar, Mercado, Afri, Palladini, Faggioli, Sarr. Allenatore: Zauri Luciano

LAZIO: Alia, Kalaj, Falbo, Bianchi, Baxevanos, Silva, Zitelli, De Angelis (Francucci 35′ 2°T), Nimmermeer (Cerbara 7′ 2°T), Capanni, Czyz. A disposizione: Marocco, Kaziewicz, Francucci, Shoti, Bertini, Cerbara, Cesaroni, Scaffidi. Allenatore: Bonacina Valter.

Rete: Capanni 37′ 2°T (LAZ)

Ammoniti: Pavone 37′ 1°T (PES), Kalaj 43′ 1°T (LAZ), Camilleri 27′ 2°T (PES), Capanni al 38′ 2° T (LAZ)