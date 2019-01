Primo punto della stagione per i biancorossi al termine di una partita molto combattuta e ripresa un pò sofferta

GUBBIO – Torna casa con un buon punto, il primo del 2019 il Teramo che strappa uno 0-0 al Barbetti di Gubbio. Contro la squadra di Galderisi reduce da tre vittorie consecutive una prova di spessore della difesa. Esordio stagionale in attacco per il neo acquisto Infantino che ha fatto coppia d’attacco con Sparacello. Prossimo turno di campionato sabato al Bonolis dove arriverà la Feralpisalò.

CRONACA DELLA PARTITA

In avvio padroni di casa che ci provano già al 6′ con una punizione di Pedrelli dal limite deviata da Lewandowski quindi si fa apprezzare per una giocata Infantino che trova la percussione di Celli a tutto fermo poi la successiva posizione di fuorigioco di Sparacello. Ancora Celli tra i protagonisti al 26′ con cross pericoloso che trova la respinta del portiere ma nessuno è in zona per tantare il tap-in vincente. Al 32′ Chinellato prova ad approfittare di un rinvio per non inquadra lo specchio della porta. Tre minuti e Lewandowski nega il gol a Casiraghi e prima dell’intervallo De Grazia sfrutta un rimpallo per colpire al volo, solo esterno della rete. La ripresa si apre con l’infortunio di Celli, al suo posto l’altro neo acquisto Polak dopo appena 5 minuti. Girandola di cambi e pressione della squadra di casa che si fa sempre più insistente. Regge bene fino al 94′ la squadra teramana che nonostante Galderini abbia tentato di inserire un maggior potenziale offensivo, non ha concesso palle gol nitide.

TABELLINO

GUBBIO (4-2-3-1): 27 Marchegiani, 7 Malaccari, 19 Espeche, 23 Piccinni (K), 25 Pedrelli (68′ Lo Porto); 28 Davì, 8 Benedetti (82′ Plescia); 11 De Silvestro (68′ Battista), 10 Casiraghi (VK), 26 Campagnacci (60′ Tavernelli); 9 Chinellato. A disposizione: 1 Battaiola, 5 Nuti, 6 Maini, 14 Conti, 15 Schiaroli, 18 Ricci, 20 Tofanari. Allenatore: Galderisi.

TERAMO CALCIO (3-5-2): 22 Lewandowski, 26 Piacentini, 23 Caidi (K), 2 Fiordaliso; 20 Spighi, 18 Persia, 8 Proietti, 10 De Grazia (89′ Giorgi), 30 Celli (53′ Polak); 7 Infantino, 32 Sparacello (65′ Zecca). A disposizione: 1 Pacini, 33 Gomis, 4 Ranieri, 9 Di Renzo, 17 Cappa, 19 Barbuti, 21 Altobelli, 24 Mantini, 27 Ventola. Allenatore: Maurizi.

Arbitro: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto.

Assistenti: Ricciardi e Vitale di Ancona.

Reti: –

Ammoniti: Piacentini (T), Davì (G), Fiordaliso (T), Persia (T), Zecca (T)

Espulsi: –

Note: Spettatori 600 circa (43 in Curva ospiti). Recupero: 0′pt, 4′st.

Foto delle squadre in campo fonte sito ufficiale Teramo Calcio