Primavera Coppa Italia, Reggiana – Pescara 3-2: il tabellino

I biancazzurri sono stati sconfitti e eliminati dalla competizione. In gol Mercato e Chiaralla per la squadra allenata dal tecnico Iervese

PESCARA – Nel primo turno della Primavera Tim Cup, la Coppa Italia Primavera, il Pescara di mister Iervese viene sconfitto per 3-2 ed eliminato dalla Reggiana. In svantaggio di due gol nella prima metà di gioco gli abruzzesi nella ripresa riprendono in mano la partita e si portano in parità grazie alle reti di Mercato e Chiarella ma nel primo tempo supplementare i padroni di casa passano in vantaggio e chiudono l’incontro.

L’incontro, giocato a Casalgrande, si è concluso dunque solo dopo i supplementari dove i granata prima hanno trovato la rete decisiva con Campaniello quindi sofferto nel finale dopo l’espulsione a inizio secondo tempo supplementare di Bassoli per doppia ammonizione. Nel prossimo turno gli emiliani affronteranno il Parma il 30 settembre a Collecchio.

TABELLINO

REGGIANA: Galeazzi, Lambertini, Fiorentini, Popovici, Koni, Fantini (D’Alessio 10′ 2°T), Cassano (Bernini 17′ 2°T), Rota (Bassoli 30′ 2°T), Iaquinta (Orsi 4′ 2°T suppl.), Numeroso, Landini (Campaniello 17′ 2°T). A disposizione: Bukova, Campaniello, Bernini, Bertolotti, Bassoli, Foderaro, D’Alessio, Orsi, Fermi. Allenatore: Beretti Paolo

PESCARA: Sorrentino, Ciafardini, Veroli (Pascali 16′ 2°T), D’Aloia, Chiacchia, Palmentieri, Chiarella (Kuqi 29′ 2°T), Tringali, Zinno (Caliò 16′ 2°T), Mercado (De Marzo 1′ 2°T suppl.), Tamboriello (Salvatore 14′ 2°T). A disposizione: Klan, Del Greco, Pascali, Staver, De Marzo, Cavaliere, Kuqi, Caliò, Salvatore. Allenatore: Iervese Pierluigi

Direzione di gara: Crezzini Valerio della sezione di Siena, I° assistente Castro Domenico della sezione di Livorno, II° assistente Giuggioli Lorenzo della sezione di Grosseto.

Reti: Popovici 24′ 1°T (REG), Fantini 47′ 1°T (REG), Mercado 7′ 2°T (PES), Chiarella 26′ 2°T (PES), Campaniello 13′ 1°T suppl. (REG).

Ammonizioni: Rota 22′ 1°T (REG), Caliò 26′ 2°T (PES), Bassoli 42′ 2°T (REG).

Espulsioni: Bassoli 4′ 2°T suppl. (REG).