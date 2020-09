Pescara, calciomercato estate 2020: da Raul Asencio a Jaroszynski

PESCARA – Il Pescara si prepara alla prima contro il Chievo. Mentre la squadra di mister Oddo, è concentrata per il debutto casalingo di Sabato 26 Ottobre, contro il Chievo; gli occhi della società sono rivolti al calciomercato che chiuderà i battenti nella seconda settimana di Ottobre.

Per quanto riguarda le operazioni in entrata si registra il ritorno in biancazzurro, della punta Christian Capone, giunge in prestito dall’Atalanta anche il terzino destro scuola Milan, Raul Bellanova, classe 2000.

In prestito dal Genoa, arriva l’attaccante classe 98’ Raul Asencio, con doppia nazionalità spagnola e brasiliana; l’altro acquisto riguarda il polacco Pawel Jaroszynski. Il calciatore è arrivato in città e ha firmato il contratto che lo legherà ai biancazzurri in prestito con diritto di riscatto dal Genoa.

Gli ultimi arrivati si aggiungono a quelli di: Maistro, Del Favero, Ceter, Riccardi, Valdifiori, Omeonga e Arlotti; rientrano per fine prestito: Ventola, Celli, Mancini, Morselli e Bunino.

Tra gli obiettivi del sodalizio pescarese figurano: Angella del Perugia, Dionisi del Frosinone, Romagnoli dell’Empoli, Melchiorri del Perugia, Trotta del Frosinone, e Longo dell’Inter.

Per quanto concerne il capitolo delle cessioni non fanno più parte del Pescara: Campagnaro, Del Grosso, Zappa, Maniero approdato all’Avellino, Clemenza, Melegoni, Bruno, Palmiero, Kanoutè, Kastanos.

Nel frattempo, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n.87 che disciplina la riapertura al pubblico degli impianti sportivi. Il numero massimo per le strutture all’aperto sarà di 1000 persone mentre, per quelle al chiuso, è di 700.