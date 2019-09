Il presidente del Premio Oscar®, John Bailey in Abruzzo: ecco dove

Sarà a Teramo il prossimo 12 ottobre, in occasione dell’annuale cerimonia di consegna degli Esposimentri d’Oro ai migliori direttori della fotografia cinematografica

TERAMO – Il 12 ottobre il direttore della fotografia americano, già presidente della Academy Awards, John Bailey, sarà in Abruzzo nell’ambito del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica per ritirare il premio alla carriera intitolato a Gianni Di Venanzo.

John Bailey, che ha diretto l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences dal 2017 al 2019, l’istituzione americana che ogni anno assegna i prestigiosi Premi Oscar®, ha accettato con entusiasmo l’invito rivoltogli dall’Associazione Culturale Teramo Nostra a essere presente nella città abruzzese il prossimo 12 ottobre, in occasione dell’annuale cerimonia di consegna degli Esposimentri d’Oro ai migliori direttori della fotografia cinematografica.

La cerimonia di premiazione, aperta a tutta la cittadinanza, avrà luogo presso il Cineteatro Comunale a conclusione della 24° edizione del Premio Gianni Di Venanzo che, anche quest’anno, porta a Teramo l’Arte Cinematografica con un nutrito programma di eventi, dal 5 al 12 ottobre 2019.

John Bailey è uno dei più importanti direttori della fotografia dell’industria cinematografica mondiale. Ha collaborato a più di 70 film, lavorando al fianco di registi come Paul Shrader, Robert Redfort e Lawrence Kasdan. Alcuni titoli: American Gigolò di P. Schrader (1980), Gente comune di Robert Redford (1980), Il bacio della pantera di Paul Schrader (1982), Il grande freddo di Lawrence Kasdan (1983), Silverado di Lawrence Kasdan (1985), Mississippi Adventure di Walter Hill (1986), Qualcosa è cambiato di James L. Brooks (1997), Gioco d’amore di Sam Raimi (1999), Come farsi lasciare in 10 giorni di Donald Petrie (2003), A spasso nel bosco di Ken Kwapis (2015).