Pescara Calcio, la seduta di allenamento del 17 settembre

PESCARA – Seduta di allenamento pomeridiana per il Pescara al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo oggi, 17 settembre. Da come si legge dal report della società biancazzurra lavoro di attivazione aerobico divisi in due gruppi tra campo e palestra, a seguire esercitazioni di possesso palla e lavoro tecnico tra i pali per i portieri.

Percorso differenziato e terapie per Alessandro Celli (distrazione collaterale laterale) e Alessandro Bruno (lesione adduttore dx); terapie per Marco Tumminello (lesione LCA e menisco esterno ginocchio), Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sx), Luca Palmiero (lesione distrattiva collaterale mediale) e Hugo Campagnaro (distorsione anca dx con ematoma infra-fasciale adduttori). Domani prevista seduta di allenamento pomeridiana presso il Delfino Training Center.

Foto allenamento di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio