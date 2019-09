Scollinando a Villa Santa Maria, i risultati dell’edizione 2019

VILLA SANTA MARIA – La quarta edizione del Memorial Lucio Pantaleone a Villa Santa Maria è stata un successo: record di partecipanti alle diverse competizioni (240), grande partecipazione del pubblico e due nuovi vincitori, Alessio Bisogno (team Passologico) e Melissa Palanza (Tocco Runners), che hanno raccolto il testimone dai vincitori dello scorso anno Alberico Di Cecco (non presente quest’anno) e Barbara Spadaccini (seconda). Bisogno e Palanza hanno ultimato il percorso rispettivamente in 00:48:45 (8 secondi in meno di Di Cecco l’anno scorso) e 1:00:34. Completano il podio maschile Andrea Cuzzi della Polisportiva Teatina (00:49:41) e Antonio Bucci della Tocco Runners (00:50:02). Tra le donne, Spadaccini (team Runners Chieti) in 1:00:49 e terzo posto, come nel 2018, per Daniela Romilio, della Vini Fantini (01:02:43).

“I dati sportivi sono importanti perché dimostrano che la competizione è seguita e apprezzata” spiega il consigliere Valentina Conti, “il più grande plauso va all’associazione La Villa che con grande impegno ha cura dei dettagli e assicura ogni anno la buona riuscita della manifestazione “.

Per la frazione del comune di Spoltore la gara podistica di 13.5 km, affiancata da una gara non competitiva di 3 km, è ormai l’appuntamento più importante dell’anno.

“La gara vale 40 punti per il circuito Corri L’Abruzzo” prosegue Conti “e questo senza dubbio aiuta a catturare l’interesse degli atleti. Ma in tanti partecipano anche alla passeggiata non competitiva solo per apprezzare la bellezza del borgo e rigenerarsi a contatto con la natura ammirando il paesaggio”.

I colli di Chieti e il massiccio della Maiella si offrono infatti allo sguardo verso sud; a est, invece, c’è Spoltore capoluogo; a ovest Caprara d’Abruzzo e alcuni dei paesi che conducono alle vette del Gran Sasso. “Il percorso è stato studiato con coinvolgere in qualche maniera tutto il territorio di Spoltore e i suoi borghi, una vera e propria vetrina che speriamo di valorizzare sempre di più negli anni”.