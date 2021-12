Presentazione della mostra “Generazioni” ad Avezzano: ecco quando

La mostra, che avrà per protagonisti gli abitanti della città verrà presentata il 18 dicembre durante la Notte Bianca

AVEZZANO – Sabato 18 dicembre 2021 torna la “Notte bianca” al Centro commerciale “I Marsi” di Avezzano, che quest’anno vedrà protagonisti gli stessi abitanti della città attraverso la mostra “Generazioni”, a cura dell’editore Paolo de Siena con le fotografie di Marcello De Luca. L’evento, patrocinato dal Comune di Avezzano e organizzato grazie alla collaborazione del Centro commerciale “I Marsi” e di Coop Centro Italia, prenderà il via alle ore 21, con la presentazione dell’esposizione, che sarà introdotta dalla giornalista Roberta Maiolini.

Saranno 30 i ritratti fotografici in bianco e nero, dislocati su grandi pannelli bifacciali lungo la galleria del centro commerciale, per raccontare gli abitanti della città attraverso un confronto tra le linee generazionali. Musica con il duo “Intermezzo”, shopping fino a mezzanotte, divertimento con il dj set e, per i bambini, la magia di trampolieri e giocolieri con la presenza di un caricaturista, sono gli ingredienti che animeranno fino a tardi la “Notte bianca”, in una nuova versione prenatalizia, forte del successo delle passate edizioni.

«Sono orgoglioso di curare questa mostra in una città straordinaria come quella di Avezzano, all’interno della Marsica, una terra che mi ha dato molto e che porto nel cuore», dice l’editore Paolo de Siena, curatore dell’iniziativa, «Le immagini in bianco e nero, realizzate dall’occhio attento di Marcello De Luca, mettono a confronto i volti di due o tre generazioni, una scelta creativa che si ricollega alla tradizione e, al contempo, testimonia la volontà di innovazione e contemporaneità propria di uno sguardo che volge al futuro».

«La mostra fotografica è nata da un’idea lasciata nel cassetto per molto tempo, una scintilla avuta alcuni anni fa grazie all’incontro casuale con tre generazioni di donne della stessa famiglia», spiega il fotografo avezzanese Marcello De Luca, «Così l’esposizione, che sarà visitabile fino al 16 gennaio 2022 nella galleria del centro commerciale “I Marsi”, vuole raccontare gli abitanti di Avezzano, originari di questa città o acquisiti, attraverso uno spaccato sulla discendenza di nonni, nonne, padri, madri, figli e nipoti».

All’evento di sabato, che ha come media partner la rivista “Tesori d’Abruzzo”, parteciperanno tutti i protagonisti immortalati nei 30 ritratti esposti. Infine, si ringraziano i partner dell’esposizione Padami e Zeropuro e, per la stampa e l’allestimento, il centro stampa 3D Point.