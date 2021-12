Concerto di Natale all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare

Il Concerto si terrà il 18 dicembre; sul palco anche la soprano Chiara Tarquini, del tenore Nunzio Fazzini e la cantante Marianna Capone

FRANCAVILLA AL MARE – Sarà finalmente un Natale di luce, dopo lo stop forzato – dettato dalla pandemia – che ha portato il buio nei teatri. Un Natale vero, ricco di musica, cultura ed emozioni quello che si preannuncia a Francavilla, dove sabato 18 Dicembre, a partire dalle ore 21, si svolgerà il tradizionale concerto di Natale del Teatro Auditorium di Palazzo Sirena.

L’ orchestra giovanile “I musici del Sirena” sarà diretta – come da tradizione- dal maestro Ernani Catena, curatore anche degli arrangiamenti per voci soliste, coro e strumenti. Gli artisti che si succederanno sul palcoscenico dell’ Auditorium saranno le straordinarie voci del soprano Chiara Tarquini, del tenore Nunzio Fazzini e della cantante Marianna Capone, in un lungo repertorio lirico e leggero che spazierà dai classici napoletani e contemporanei fino ai tradizionali canti natalizi. L’ evento rientra nel calendario degli eventi promosso dal comune di Francavilla al mare ed è offerto dall’ Associazione Nuovo Canto Popolare della Majella, in collaborazione con la stagione dei Concerti e del Teatro Francesco Paolo Michetti. La direzione artistica è di Davide Cavuti.

Durante la serata, verrà anche presentato il volume «Francesco Paolo Tosti e Francavilla al Mare» a cura del maestro Catena, contenente gli arrangiamenti di alcune romanze di Francesco Paolo Tosti composte a Francavilla al Mare, durante le sue permanenze al «Convento Michetti» di Francavilla. Il volume è edito dal “Centro Studi Nazionale Cicognini”, con la collaborazione dell’ “Istituzione Musicale Gaetano Catena”.

Ingresso libero – fino a esaurimento posti – con obbligo di Green Pass.