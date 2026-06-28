Poste Italiane rafforza la sicurezza in Abruzzo

ROMA – Poste Italiane conferma il proprio impegno sul fronte della sicurezza, anche in Abruzzo, con un sistema avanzato di controllo e prevenzione che tutela clienti, personale e patrimonio aziendale. Il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ha sviluppato il Business Control Center, una cabina di regia attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, dedicata al monitoraggio dei servizi, alla protezione degli uffici postali, al contrasto delle frodi e alla sperimentazione dei nuovi servizi.

Il cuore operativo di questo sistema è la Security Room di Roma, struttura d’eccellenza che gestisce anche la sicurezza delle sedi abruzzesi. Grazie a un complesso sistema di tele e videosorveglianza, la sala operativa controlla in tempo reale gli uffici postali della regione, rilevando anomalie, tentativi di intrusione o rapina e attivando immediatamente le forze dell’ordine quando necessario. Un presidio attivo anche nelle ore notturne, che garantisce risposte tempestive alle segnalazioni provenienti dall’Abruzzo e dal Lazio.

«In Abruzzo operiamo quotidianamente per prevenire eventi criminosi, proteggere personale e clienti e garantire la continuità operativa degli uffici postali», spiega Davide Rabottini, specialista Sicurezza Fisica Tutela Aziendale Abruzzo. «La Security Room di Roma è fondamentale per tutte le attività di prevenzione, gestione e controllo. L’evoluzione delle minacce ci impone un miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure».

Numeri e tecnologie della sicurezza in Abruzzo

In Abruzzo Poste Italiane monitora 480 siti aziendali, supportati da 477 impianti antintrusione e 429 impianti di videosorveglianza, per un totale di 2.368 telecamere dedicate alla sicurezza. Un sistema che negli ultimi anni ha permesso di sventare un numero crescente di furti e rapine, grazie anche all’effetto deterrente delle tecnologie installate.

Tra gli interventi più significativi, quello sull’ATM Postamat dell’ufficio postale L’Aquila 3, dove la Security Room ha rilevato in piena notte la presenza di un individuo incappucciato intento a forzare lo sportello. L’allerta immediata alle forze dell’ordine ha permesso un intervento rapidissimo e il fermo del sospetto.

Innovazione e protezione: ATM, casseforti e sportelleria evoluta

Gli investimenti dell’azienda hanno consentito l’installazione di sistemi antieffrazione avanzati, tra cui la “ghigliottina”, struttura blindata che impedisce l’introduzione di esplosivi negli ATM Postamat. Negli uffici postali abruzzesi sono inoltre operative casseforti di ultima generazione e 968 sistemi antirapina, tra rollercash e nuovi teller cash recyclers, che mettono in sicurezza il contante con apertura temporizzata dopo ogni operazione.

Grazie a queste tecnologie e al lavoro costante della Security Room di Roma, Poste Italiane continua a rafforzare la sicurezza in Abruzzo, garantendo protezione, continuità dei servizi e un ambiente più sicuro per cittadini e lavoratori.