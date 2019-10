Premio Pietro Taricone, la seconda edizione a Trasacco

Si svolgerà il prossimo 7 dicembre all’Auditorium Taricone, e vedrà tra i candidati Eugenia Carfora, Luciana Esposito e Gianfranco Franciosi

TRASACCO – Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 17:30 si terrà a Trasacco la seconda edizione del ”Premio Pietro Taricone”. La manifestazione, nata lo scorso anno per ricordare la figura del giovane scomparso prematuramente ormai 9 anni fa, si svolgerà nell’Auditorium intitolato proprio a Pietro, e nel corso della serata verrà svelato il nome del vincitore che sarà votato dalla giuria tra una rosa di tre candidati.

Nella prima edizione il premio è stato assegnato ad Alberto Luzzi, imprenditore romano e fondatore di Jay Nepal, che ha trasformato la sua vita per aiutare le popolazioni del Nepal messe in ginocchio dal terremoto del 2015.

I candidati, scelti su tutto il territorio nazionale, sono protagonisti storie straordinarie, uomini e donne capaci di dimostrare che con la propria opera si possono compiere azioni positive ed inimmaginabili.

Quest’anno la scelta ricadrà tra Eugenia Carfora, preside dell’Istituto Superiore “F.Morano” di Caivano, che ha trasformato la sua professione in una vera e propria scelta di vita al servizio dei suoi ragazzi, Luciana Esposito, giornalista nelle terre della camorra, in prima linea da anni e per questo minacciata dai clan e Gianfranco Franciosi, meccanico navale divenuto il primo infiltrato civile nelle organizzazioni di trafficanti di droga.

Tre storie fuori dal comune, che il 7 dicembre a Trasacco verranno raccontate direttamente dai protagonisti che saranno presenti con le loro straordinarie testimonianze.

Ospite della serata l’attore e regista Corrado Oddi che reciterà dei brani e delle poesie