Premio letterario “Città di Fermo”: gli abruzzesi premiati

Comunicati dall’associazione Culturale Armonica-mente i nomi dei vincitori della sesta edizione dell’importante premio letterario

FERMO – L’associazione Culturale Armonica-mente di Fermo presieduta da Nunzia Luciani, con il Patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fermo “Assessorato alla Cultura” e dell’Arcidiocesi di Fermo, con la collaborazione dell’Associazione Culturale GueCi di Rende (CS) e dell’Associazione Casa Museo Arnoldo Anibaldi, ha comunicato i nomi dei premiato dell’edizione 2020 del Premio “Città di Fermo”.

Nella sezione A per la “Poesia in lingua italiana a tema libero si é affermata Erika Di Felice di Guardiagrele (CH) con la poesia “Assolate valli”. Premio Speciale del Presidente di Giuria é andata a “Rinascere stella” di Sara Palladini di Giulianova (TE) mentre ad aggiudicarsi il Premio Speciale Associazione Culturale “Armonica-Mente é stata Alessandra Propero dell’Aquila con “Mia signora”.

Per la sezione B, categoria “Poesia religiosa”, “Notte d’attesa” di Elisabetta Liberatore di Pratola Peligna (AQ) si é classificata al secondo posto

Tutti i testi dei Vincitori Assoluti, dei Premi Speciali e delle Menzioni verranno pubblicati in antologia. Per i primi premi e premi speciali il testo sarà corredato dalla motivazione della giuria. La cerimonia di premiazione prevista per il 31 maggio, probabilemnte verrà rinviata a causa dell’emergenzaCovid-19, verrà rinviata.