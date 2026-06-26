Abruzzo, 7 milioni ai comuni montani: fondi per mezzi multiuso e sentieristica

REGIONE – Arrivano 7 milioni di euro per i comuni montani abruzzesi, risorse destinate al miglioramento dei servizi essenziali sul territorio. Lo annuncia l’assessore agli Enti locali Roberto Santangelo (nella foto), dopo la pubblicazione delle due graduatorie finanziate nell’ambito del Fondo per la Montagna: 2 milioni per l’acquisto di mezzi multiuso, tra cui spazzaneve, e 5 milioni per la sentieristica di montagna.

La definizione dei contributi arriva dopo una revisione strategica voluta dall’assessore, finalizzata a rendere le risorse più aderenti alle esigenze dei territori. «Un percorso avviato a inizio legislatura – ricorda Santangelo – per garantire ai comuni montani strumenti utili a migliorare la qualità dei servizi. I mezzi multiuso permettono di intervenire su neve, strade e verde pubblico, rispondendo alle necessità quotidiane dei piccoli centri».

Sono 12 gli enti beneficiari, per un totale di 20 mezzi finanziati. Ma questo è solo il primo passo di una strategia più ampia che punta a valorizzare la montagna come volano di sviluppo, attraverso interventi mirati alla manutenzione, alla sicurezza e alla fruibilità dei territori.

In questa visione si inserisce anche il prossimo avviso sugli scuolabus, annunciato da Santangelo. «Sappiamo quanto sia un tema cruciale per molti comuni montani. La nuova strategia regionale, condivisa con Anci, Upi e Uncem, prevede un percorso di affiancamento agli enti interessati, ai quali la Regione provvederà ad acquistare direttamente gli scuolabus secondo una graduatoria in via di pubblicazione». Su questa misura sono disponibili 6 milioni di euro.

La Regione Abruzzo conferma così il proprio impegno nel sostenere le aree interne con interventi mirati, capaci di migliorare i servizi essenziali e rafforzare la vivibilità dei territori montani, in linea con una visione che punta a sviluppo sostenibile e rafforzamento dei servizi locali.