Abruzzo, inaugurato il nuovo parco eolico Edison: 186 MW di potenza e repowering record

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha inaugurato il nuovo parco eolico Edison, il più importante progetto di repowering realizzato dal Gruppo in Italia. L’intervento ha coinvolto sei Comuni dell’entroterra abruzzese e rappresenta un modello di transizione energetica sostenibile: gli aerogeneratori passano da 173 a 47 unità, mentre la potenza installata sale a 186 MW con una produzione annua stimata di 388 GWh. Un risultato che unisce incremento dell’energia rinnovabile, riduzione del consumo di suolo e ripristino ambientale dei crinali.

Alla cerimonia erano presenti l’AD di Edison Nicola Monti, l’AD di Edison Rinnovabili Fabio Lamioni, il consigliere regionale all’Energia Nicola Campitelli, il Capo di Gabinetto Stefano Cianciotta e numerosi rappresentanti istituzionali e del settore energetico.

Marsilio ha definito il progetto «un modello virtuoso di collaborazione istituzionale», capace di coniugare innovazione tecnologica, tutela del paesaggio e sviluppo delle aree interne. Il Presidente ha sottolineato anche il valore aggiunto delle opere di accessibilità realizzate per il cantiere: nuova sentieristica, strade e percorsi oggi utilizzabili da escursionisti, ciclisti e turisti, contribuendo a contrastare lo spopolamento e a valorizzare le vocazioni locali, come la produzione di miele di qualità.

Marsilio ha ribadito l’impegno della Regione a sostenere investimenti che uniscano sostenibilità ambientale, crescita economica e valorizzazione del territorio, confermando l’Abruzzo come protagonista della transizione energetica nazionale.