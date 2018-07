Premio Cambiamenti, al via l’edizione 2018

Martedì 24 luglio in programma un’anteprima alla Cantina Frentana di Rocca San Giovanni

PESCARA – Al via l’edizione 2018 del Premio Cambiamenti, «il grande concorso nazionale che scopre, premia e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni, dopo il 1° gennaio 2015, che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro» voluto dalla Cna nazionale. Ricca la dotazione di premi, a partire dal primo (20mila euro) oltre a vari benefit (vacanze nelle strutture Bluserena, incontri, servizi e opportunità), per un premio che eleggerà il vincitore il 30 novembre prossimo a Roma.

In Abruzzo, regione che grazie all’impegno dei Cna Giovani Imprenditori è sempre stata tra le più attente alla manifestazione, piazzando tanto nell’edizione 2016 che in quella 2017 un’impresa in finale, il percorso della terza edizione del Premio avrà inizio dopodomani, 24 luglio, con un appuntamento promosso dalle Cna di Chieti e Pescara in programma nella Torre Vinaria della Cantina Frentana di Rocca San Giovanni, con inizio alle ore 18: una vetrina che offrirà un’anteprima dei progetti in concorso, che in Abruzzo potranno contare su una vetrina ulteriore (una finale regionale in programma in autunno e animata da una giuria composta dagli studenti della Facoltà di Economia dell’Università d’Annunzio) e su una specifica dotazione di premi. E un ulteriore momento di lancio si terrà ad Avezzano il 2 settembre prossimo promosso dalla Cna della Marsica. Per iscriversi al Premio Cambiamenti occorre visitare il sito http://www.premiocambiamenti.it/