Premio Cambiamenti 2022: presentazione, come partecipare

PESCARA – C’è tempo fino al 15 settembre prossimo per iscriversi all’edizione 2022 del Premio Cambiamenti, la manifestazione voluta dalla CNA Nazionale per valorizzare e dare visibilità alle neo imprese innovative italiane. Ricca anche quest’anno la dotazione di riconoscimenti e attestati, che vanno dai 20mila euro assegnati al primo classificato (5mila al secondo) insieme a un’ampia gamma di premi, sotto forma di convezioni e servizi, messia disposizione dai partner della manifestazione.

L’Abruzzo delle giovani imprese innovative – per poter partecipare alla selezione occorre, secondo il regolamento, essere “imprese di persone o di capitali in fase di startup, costituite dopo il primo gennaio 2018 e che non superino ad oggi 50 dipendenti” – ha sempre manifestato grande interesse, tradotto in una massiccia partecipazione: prova ne sia, tra l’altro, l’affermazione nell’edizione 2018 di un abruzzese, l’aquilano Massimiliano Falcone dell’Aquila.

Nella nostra regione, poi, grazie al lavoro di animazione dei Giovani Imprenditori CNA, il Premio ha vissuto in questi anni un’importante fase prelimininare, con tantissimi partecipanti, e un evento finale che ha coinvolto gli atenei di Chieti-Pescara e Teramo, dove le giurie studentesche hanno designato l’

impresa vincitrice della selezione e chiamata a rappresentare l’Abruzzo alla finale nazionale di Roma in programma a novembre. Lo scorso anno, a Teramo, ad affermarsi fu l’impresa “Appennini for all” di Avezzano, specializzata nel turismo accessibile, con il suo amministratore delegato Mirko Cipollone.

Le novità dell’edizione 2022 saranno illustrate domani mattina a Pescara, nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10,30 nella sede regionale della CNA Abruzzo, in via Cetteo Ciglia 8. Vi prenderanno parte il coordinatore del Premio, Silvio Calice; il direttore regionale della CNA Abruzzo, Graziano Di Costanzo; il componente la presidenza nazionale di CNA Giovani Imprenditori, Ivano Lapergola; il segretario generale della Camera di Commercio di Chieti-Pescara (quest’anno partner ufficiale della manifestazione), Michele De Vita; la presidente dell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo dello stesso ente camerale, Letizia Scastiglia. Ulteriori informazioni su https://premiocambiamenti.it/