Giulianova, organizzazione centri estivi 2022: pubblicato l’avviso

GIULIANOVA – Gli Uffici comunali rendono noto che è consultabile sul sito istituzionale l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, da parte di soggetti pubblici o privati, all’organizzazione di centri estivi nel territorio comunale per il 2022, rivolti a bambini d’età superiore ai 3 anni e per adolescenti sino ai 17 anni di età. Gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse entro le 14 di venerdì 22 luglio 2022.

L’istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente all’indirizzo protocollogenerale@comunedigiulianova.it.