Abruzzo, Blue Tongue: 106 aziende abruzzesi ammesse ai ristori

REGIONE – Sono disponibili sul sito FIRA le graduatorie definitive delle aziende zootecniche ammesse ai ristori per i danni causati dal Blue Tongue Virus. A poco più di un mese dagli elenchi provvisori, gli uffici della Fondazione hanno concluso le verifiche e avvieranno a breve i mandati di pagamento.

In totale sono 106 le aziende abruzzesi che riceveranno gli indennizzi per la perdita di 1.340 capi di bestiame, esaurendo i 400mila euro stanziati dalla Regione Abruzzo per l’avviso.

Il vicepresidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente (nella foto) conferma l’impegno dell’amministrazione verso il comparto zootecnico: «Abbiamo mantenuto fede alla promessa fatta agli allevatori e alle associazioni di categoria. Questo intervento è un segnale concreto di vicinanza a un settore che ha subìto perdite gravi. Il riscontro degli allevatori ci spinge a continuare a investire, non solo per indennizzare ma anche per prevenire. La Giunta ha già stanziato ulteriori risorse per coprire i danni da BTV».

Soddisfazione anche dal presidente di FIRA Giacomo D’Ignazio, che evidenzia la rapidità dell’iter amministrativo: «Gli uffici hanno completato i controlli in tempi record, nonostante la complessità della documentazione. Ora siamo pronti a erogare le risorse e continuiamo a collaborare con il Dipartimento Agricoltura per altri pacchetti di aiuti al comparto».

La pubblicazione delle graduatorie definitive rappresenta un passaggio decisivo per gli allevatori abruzzesi, confermando l’attenzione della Regione verso un settore strategico per l’economia rurale.