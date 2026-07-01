Abruzzo, corsi di lingua straniera gratuiti per tutti i residenti

REGIONE – In Abruzzo i corsi di apprendimento delle lingue straniere diventano gratuiti. È quanto previsto dall’avviso Competenze linguistiche, presentato dall’assessore alla Formazione Roberto Santangelo e dalla dirigente del Servizio Formazione Nicoletta Bucco. La misura, finanziata con 2 milioni di euro del Fondo sociale europeo, è rivolta a tutti i cittadini residenti nella regione.

Santangelo evidenzia che l’intervento colma un gap formativo rilevante, perché la conoscenza delle lingue facilita l’ingresso nel mercato del lavoro e rafforza le competenze di lavoratori e professionisti. L’assessore invita i potenziali beneficiari a rivolgersi ai Centri d’esame autorizzati, che stanno raccogliendo le candidature per i corsi gratuiti. La Regione torna così a promuovere un’iniziativa di ampia portata, accogliendo le richieste arrivate da cittadini, imprese e operatori della formazione.

Una novità significativa riguarda la quota del 30 per cento di presenza femminile, requisito obbligatorio per l’ammissibilità dei corsi. Una scelta che punta a favorire l’accesso equo alle opportunità formative, sostenere l’empowerment femminile e contribuire al superamento delle disparità di genere nel lavoro.

I corsi saranno totalmente gratuiti e consentiranno di ottenere certificazioni fino al livello C2. Possono partecipare disoccupati, inoccupati, lavoratori e professionisti con partita Iva attiva da almeno un anno. Le lingue disponibili sono inglese, francese, tedesco e spagnolo, con percorsi formativi tra 60 e 90 ore in base al livello da conseguire.

Santangelo sottolinea che acquisire competenze linguistiche significa allinearsi agli standard europei e ampliare il proprio profilo professionale, soprattutto per giovani e disoccupati. L’iniziativa si inserisce nel lavoro dell’assessorato sulla formazione, sostenuto dalla programmazione dei fondi di coesione.

Le candidature potranno essere presentate dal 6 luglio esclusivamente dai Centri d’esame autorizzati per la certificazione linguistica riconosciuti dal ministero dell’Istruzione.