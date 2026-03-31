Poste Italiane, nel 2025 boom di consegne in Abruzzo

REGIONE – Poste Italiane conferma la sua leadership nazionale nel settore dei pacchi, chiudendo il 2025 con quasi 350 milioni di consegne in tutta Italia. Un risultato a cui contribuisce in modo significativo anche l’Abruzzo, dove i volumi recapitati dai portalettere sono cresciuti del 22% rispetto all’anno precedente. In particolare, la provincia di Pescara registra un incremento record del 36%, il più alto della regione.

La crescita è sostenuta da una rete logistica altamente efficiente: in Abruzzo Poste Italiane opera attraverso un Centro Operativo a Pescara, 14 centri di distribuzione, 3 presidi e una flotta di 755 mezzi, di cui 162 elettrici, garantendo la consegna in tutti i 305 comuni, comprese le aree più difficili da raggiungere.

Accanto alla rete tradizionale, si amplia anche la rete “Punto Poste”, che affianca i 472 uffici postali con 654 esercizi convenzionati tra tabaccherie, Kipoint, bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori IP, offrendo ai cittadini ulteriori punti per spedire o ritirare pacchi.

La leadership di Poste Italiane nel comparto pacchi si riflette anche nel settore dei pagamenti digitali, dove l’azienda si conferma primo operatore italiano con circa 30 milioni di carte. Il dato regionale si inserisce in un contesto nazionale in forte trasformazione: nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato il contante, raggiungendo il 43% dei consumi, con un ulteriore +6% nei primi sei mesi del 2025 e un boom del +46% per smartphone e wearable.