Podismo, IX Notturna Città di Guardiagrele: ecco chi ha vinto

Primi, ex aequo, due atleti della Passologico Nunzio Gabriele e Francesco Cacciatore; prima tra le donne Zoe Pretara della Runners Chieti

GUARDIAGRELE – In casa Progetto Running è sicuramente positivo il bilancio della nona edizione della Notturna Città di Guardiagrele alla quale hanno preso parte circa 400 partecipanti.

In seno al circuito Corrilabruzzo UISP, adulti e giovanissimi hanno affollato le strade del centro storico con lo svolgimento della gara competitiva di 9 chilometri (tre giri cittadini), della passeggiata non competitiva (corrispondente a uno o due giri della competitiva) e delle gare per bambini e ragazzi fino ai 15 anni su diverse distanze secondo le fasce d’età.

A fare la voce grossa nella competitiva maschile i portacolori del sodalizio Passologico con Nunzio Gabriele e Francesco Cacciatore che hanno fatto subito gara di testa e al momento dell’arrivo sono giunti appaiati con un gesto di grande sportività che ha reso onore all’eccellente prestazione di entrambi. A transitare per primo Gabriele (atleta di casa, guardiese doc, tempo 28’35”), secondo Cacciatore e al terzo posto il romano Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà staccato di una ventina di secondi.

Con diversi distacchi sono giunte all’arrivo ben tre atlete della Runners Chieti nei primi tre posti: a vincere Zoe Pretara in 33’10”, seconda Sara Di Prinzio e terza Annachiara Cisaria.

Oltre agli adulti, ai nastri di partenza anche i bambini e i ragazzi fino ai 15 anni, nelle gare a loro riservate che si sono concluse con l’Atletica Val Pescara tra le migliori società in assoluto ad ottenere il maggior cumulo di piazzamenti in tutte le fasce d’età.

Con il maggior numero di arrivati, la Runners Chieti (20) è stata la miglior società davanti alla Podisti Frentani (19) e all’Atletica Val Pescara (16).

Franco Giurastante, a nome di tutta la Progetto Running, si è detto entusiasta della massiccia partecipazione: “Quest’anno le adesioni sono andate molto bene raggiungendo numeri che abbiamo totalizzato anche prima della pandemia. Questa gara è una tradizione per Guardiagrele che ci ha sempre accolti a braccia aperte, anche se la nostra società podistica ha sede a Canosa Sannita. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale di Guardiagrele che è stata presente con il sindaco Donatello Di Prinzio e l’assessore Orlando Console, senza dimenticare uno ad uno tutti i miei atleti che hanno dato manforte all’intera organizzazione. Appuntamento qui a Guardiagrele al prossimo anno per la decima edizione, passando per Canosa Sannita dove faremo il 20 ottobre la nostra gara podistica di fine stagione con tante belle novità che sveleremo”.

Risultati completi su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=272