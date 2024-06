Il viaggio di Odisseo é stato raccontato dall’attore ai piedi del Castello Caldora, illuminato per l’occasione di bianco, rosso e verde

PACENTRO – Serata suggestiva e dal grande valore culturale quella vissuta ieri con Giuseppe Cederna e la sua originale narrazione del viaggio di Odisseo. Il viaggio dell’eroe omerico, che rappresenta quello di ogni uomo alla ricerca di un proprio posto nel mondo, è stato raccontato dall’attore ai piedi del Castello Caldora, illuminato per l’occasione con i colori della bandiera italiana.

L’interpretazione di Cederna ha rapito un pubblico numeroso e attento con parole che hanno attraversato il tempo per giungere fino a Pacentro, dove l’attore è arrivato grazie al film “Carne et Ossa”, da lui premiato al Cervino Cine Mountain 2023.

In apertura di serata gli spettatori sono stati ammaliati dalla tromba del dodicenne Leonardo D’Azzena. Un “battesimo” artistico importante per il giovane musicista, accompagnato per l’occasione dal Maestro Massimiliano Scatena, che fa parte della Jazz Campus Orchestra – diretta da Massimo Nunzi, a cui Giuseppe Cederna ha rivolto un’attenzione particolarmente affettuosa.

“Un evento unico che impreziosisce Pacentro e la promozione della Corsa degli Zingari in Italia e nel mondo”, ha commentato in chiusura Giuseppe De Chellis, Presidente dell’Associazione Corsa degli Zingari. Ha poi invitato ufficialmente l’attore alla prossima edizione della Corsa che si svolgerà l’8 settembre.