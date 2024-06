2 giugno, Festa della Repubblica: così Nazario Pagano (FI Abruzzo)

“In questo giorno celebriamo non solo la nascita della Repubblica, ma anche i principi costituzionali che guidano il nostro vivere comune”

REGIONE – “La Festa della Repubblica rappresenta un momento di profonda riflessione e celebrazione dei valori che costituiscono le fondamenta della nostra nazione. Il 2 giugno 1946, il popolo italiano, attraverso un referendum, scelse la Repubblica come forma di governo, ponendo fine alla monarchia. Questo evento segnò l’inizio di un percorso di rinascita e di democrazia, fondato sui principi di libertà, uguaglianza e giustizia. È un giorno che ci ricorda il valore del voto e della partecipazione civica, elementi imprescindibili per la vita democratica dell’Italia, a maggior ragione quest’anno, a un passo dalle elezioni Europee”. Lo scrive, in una nota, il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano, segretario di Forza Italia Abruzzo.

“Garantendo le libertà fondamentali e promuovendo la solidarietà sociale, la nostra Costituzione è il risultato di quell’atto di volontà popolare: in questo giorno celebriamo non solo la nascita della Repubblica, ma anche i principi costituzionali che guidano il nostro vivere comune. In un momento storico in cui le sfide globali e locali sono molteplici e complesse, è più che mai importante riaffermare l’importanza dell’unità nazionale e del rispetto delle istituzioni democratiche. La Festa della Repubblica è un’occasione per riscoprire il senso profondo del nostro essere comunità, uniti nella diversità e forti nei valori condivisi” conclude Pagano.