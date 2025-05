Pint of science 2025 a L’Aquila: scienza e birra

L’AQUILA – La decima edizione di Pint of Science, il più grande evento di divulgazione scientifica del mondo, si svolgerà dal 19 al 21 maggio in 25 città italiane. Questa manifestazione unisce birra e scienza, e vedrà coinvolti 27 paesi in tutto il mondo. A L’Aquila, ci saranno 9 eventi gratuiti in tre pub del centro storico, dove ricercatori presenteranno argomenti scientifici al pubblico. Questa iniziativa, iniziata nel 2013 nel Regno Unito, cerca di rendere la scienza più accessibile e interessante alla gente.

L’ingresso è libero e il festival si tiene in tre pub aquilani: ANBRA Anonima Brasseria Aquilana, Bottiglieria Lo Zio e Via Verdi Irish pub. Il programma dell’evento offre una varietà di temi scientifici. Il primo giorno, Eleonora Loffredo e Diego Vescovi discuteranno di onde gravitazionali e buchi neri, mentre Franco Raimondi e Nicolas Troquard parleranno di intelligenza artificiale. Davide Lunardon e Micaela Mancini esploreranno l’impatto delle osservazioni satellitari sulla geografia.

Il secondo giorno si approfondiranno argomenti riguardanti l’oceano e lo spazio con Santi Cassisi e Dante Cetrioli, mentre il fisico Aldo Ianni confronterà il lavoro nei laboratori sotterranei del Gran Sasso. Giuseppe Curcio esaminerà gli effetti dei videogiochi sul cervello. Il 21 maggio, Marco Leonardi racconterà la storia della birra, mentre Stefano Di Lorenzo parlerà di particelle e simmetrie. Daria Denti e Giulio Breglia discuteranno di geografia attraverso i mondi fantasy di Star Wars, Dune e Tolkien.

Alessia Tricomi, presidentessa dell’associazione Pint of Science Italia, sottolinea l’importanza di questo evento per avvicinare il pubblico alla scienza. Chiara Badia, coordinatrice locale, evidenzia il coinvolgimento di ricercatori e studenti per promuovere la ricerca e la conoscenza. Pint of Science Italia riceve supporto da vari partner, come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l‘Istituto Nazionale di Astrofisica, per rendere la sci

19 MAGGIO ore 20.30

– Messaggi dall’universo: storie di stelle, buchi neri ed incontri esplosivi – Diego Vescovi, Eleonora Loffredo (INAF OAAb) presso Bottiglieria Lo Zio

– La geografia rivelata dallo spazio – Davide Lunardon, Micaela Mancini (GSSI) presso Anbra

– Intelligenza Artificiale: da dove viene e dove va? Franco Raimondi, NIcolas Troquard (GSSI) presso Via Verdi Irish Pub&Restaurant

20 MAGGIO ore 20.30

– Diving into the Unknown, un viaggio nelle profondità tra oceano e spazio – Santi Cassisi (INAF OAAb), Dante Cetrioli (Presidente di Atlantide Scuola Sommozzatori, campione apnea sotto ghiaccio) presso BottiglieriaLoZio

– Laboratori sotterranei: nel silenzio cosmico, la sinfonia dell’Universo – Aldo Ianni (INFN LNGS) presso Anbra

– Mind Games, videogiochi e cervello: cosa ci succede quando giochiamo? – Giuseppe Curcio (UNIVAQ) presso Via Verdi Irish Pub&Restaurant

21 MAGGIO ore 20.30

– Simmetrie: la scienza nascosta in un boccale di birra Stefano Di Lorenzo (INFN LNGS) presso Bottiglieria Lo Zio

– Birra: 9000 anni di genio e follia – Marco Leonardi (UNIVAQ) presso Anbra

– Tanto tempo fa…Da Star Wars a Tolkien tra fantascienza, economia e geografia – Daria Denti e Giulio Breglia (GSSI) presso Via Verdi Irish Pub&Restaurant