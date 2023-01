Pinewood Festival 2023 a L’Aquila: ecco quando, info biglietti

Dal 14 al 16 luglio 2023 torna uno all’Aeroporto dei Parchi dei principali festival del centro Italia, tre giorni di musica e incontri a L’Aquila

L’AQUILA – Il Pinewood Festival ritorna e lo fa in una quinta edizione, in collaborazione con Vivo Concerti, destinata a consacrarlo come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia. Gli abbonamenti speciali Super PIT saranno disponibili su Dice, piattaforma di ticketing e discovery, a partire dalle 16.00 di venerdì 20 gennaio a un prezzo speciale. Acquistando un biglietto “Super PIT” si ha l’accesso al primo settore della platea, quello più vicino al palco. Da lunedì 23 invece sarà disponibile la prima release degli abbonamenti full pass, sia super pit che standard, a prezzo normale.

Dal 14 al 16 luglio riconfermata la location Aeroporto dei Parchi – L’Aquila , che già nel 2022 ha ospitato la più grande edizione del festival, con un’affluenza giornaliera di 18.000 persone. Il luogo non è causale: un’oasi di pace immersa nel verde a due passi dalla città, mostra l’intento di comunicare da parte degli organizzatori l’idea di un evento unico, il festival come viaggio metaforico verso un nuovo mondo di scoperte musicali e di incontri.

La quarta edizione della tre giorni di musica e incontri abruzzese, ha visto esibirsi oltre 25 artisti tra live, talk e panel, dal pomeriggio fino a tarda notte. Il festival si è svolto per la prima volta all’Aeroporto dei Parchi su 3 palchi: sul main e sul second stage si sono esibiti tutti gli act musicali, mentre il terzo palco è stato dedicato agli incontri e ai talk, portando sul palco inaspettati personaggi del panorama culturale e dei nuovi media.

Biglietti: https://link.dice.fm/A8a4ea43c6aa