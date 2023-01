Corso professionale per i giornalisti a Giulianova oggi in sala Buozzi

GIULIANOVA – E’ stato il Sindaco Jwan Costantini a portare il saluto dell’ Amministrazione Comunale e ad aprire il corso professionale, ad ingresso libero, rivolto agli operatori dei mezzi di informazione. L’incontro è stato organizzato dall’ Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, con il Patrocinio del Comune di Giulianova, per questa mattina, dalle 10, in sala Buozzi. Titolo del seminario, “ Quando il giornalismo online diventa racconto di storie”.

Coordinati dal Vicepresidente dell’ Ordine Simone Gambacorta e dal giornalista Walter De Berardinis, sono intervenuti Gabriella Persiani, giornalista giuliese della redazione di Tgcom 24, e Luca Maggitti di Roseto.com

“Sono particolarmente felice di essere qui, stamattina – ha sottolineato Costantini – Il tema del rapporto tra chi comunica e chi amministra è sempre interessante. Lo è perché spinge a riflettere sull’utilità, ma anche sulla delicatezza, delle strategie dell’informazione. Quando si discute su ciò che è vero e ciò che non lo è, entrano in gioco molti fattori, non ultimo quello psicologico, politico, morale. Noi amministratori siamo tenuti a prendere in seria considerazione le critiche che spesso ci vengono mosse, a farne anzi opportunità di miglioramento. Lo stimolo ha senso, però, solo se le circostanze, i fatti, rispondono al vero. L’ autorevolezza dei mezzi di informazione non può prescindere dall’obiettività del racconto. Anche di questo, credo, si parlerà questa mattina. Mai come nella società di oggi, d’altro canto, c’è bisogno di una bussola che segni la direzione in un universo digitale dove invenzione e realtà, troppo spesso, si sovrappongono e confondono”.