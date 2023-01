Parcheggi Rosa, annunciati 124 nuovi sul territorio di Pescara

PESCARA – “Sono 124 i ‘Parcheggi Rosa’ che entro breve tempo verranno realizzati su tutto il territorio di Pescara, destinati alla sosta delle vetture di mamme in dolce attesa o di bambini sino ai due anni di età. Quelli che fino a oggi sono di fatto ‘parcheggi di cortesia’, non sanzionabili se occupati da automobilisti non aventi diritto, diventeranno stalli speciali riconosciuti a tutti gli effetti, inseriti a pieno titolo nel Codice della Strada e realizzati grazie a un finanziamento concesso dal Ministero dei Trasporti, 500 euro per ogni stallo, e al Comune di Pescara è stato assegnato un fondo pari a 67mila euro. Prima di dare il via libera ai lavori, si attende ora solo il Regolamento attuativo che dovrà dettare norme e condizioni per il rilascio dei pass ai cittadini”. Lo ha ufficializzato il Presidente della Commissione Mobilità Armando Foschi in riferimento all’esito della seduta che ha visto la presenza dell’architetto Giancarla Fabrizio e del maggiore Paolo Zaini della Polizia locale.

“Il provvedimento oggi entrato a far parte del nuovo codice della strada rappresenta una novità importante – ha sottolineato il Presidente Foschi – perché riconosce autorevolezza e legittima quegli stalli rosa che sino a oggi erano solo un ‘gesto’ di cortesia per le mamme in gravidanza, agevolando la loro sosta vicino a luoghi sensibili, ma di fatto se quegli stalli venivano occupati da altri automobilisti, la Polizia locale non aveva armi di difesa. Da questo momento, al contrario, i ‘Parcheggi Rosa’ saranno degli stalli speciali, al pari di quelli riservati ai diversamente abili. Innanzitutto il Codice della strada ha stabilito che anche tali stalli saranno di colore giallo, dunque ben visibili, con una segnaletica orizzontale e verticale ben riconoscibile e per la loro realizzazione è stato il Ministero a stanziare dei fondi specifici. Pescara ha ricevuto uno stanziamento di 67mila euro complessivi che ci permetterà di realizzare ben 124 parcheggi rosa spalmati in luoghi strategici della città, dunque vicino alle scuole, agli asili nido, ai parchi, alla Riserva naturale dannunziana, tutti i Presidi della Asl, dunque Ospedali, Distretto Sanitario di Baiocchi, via Rieti, e via Rio Sparto, spiagge libere, area del Comune di Pescara, della Provincia, Camera di Commercio, golena nord e sud, zona Università, Uffici Postali e a ridosso di alcuni medici di famiglia. Per parcheggiare senza essere sanzionati verranno distribuiti dei pass speciali agli aventi diritto, ossia le mamme in stato di gravidanza o di bambini sino ai due anni di età e ora attendiamo il regolamento attuativo per sapere se il pass verrà riconosciuto o meno a entrambi i genitori. Ovviamente prima di avviare la realizzazione della segnaletica – ha aggiunto il Presidente Foschi – gli uffici comunali attendono l’emanazione del Regolamento che andrà a dettare la disciplina di applicazione della nuova norma”.