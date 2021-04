Pineto, il 1° maggio si svolgerà regolarmente il mercato del sabato

Concessa deroga per dare la possibilità agli operatori economici di non perdere un giorno di lavoro vista anche la delicata situazione

PINETO – Si svolgerà in via eccezionale domani, primo maggio 2021, il mercato in Via D’Annunzio a Pineto. Il Sindaco Robert Verrocchio, ha infatti firmato ordinanza nella quale si deroga al regolamento che prevede che in occasione dei giorni festivi quali il Natale, Pasqua o anche la festa dei lavoratori del primo maggio, il mercato non si svolga. La decisione è stata presa per dare la possibilità agli operatori economici di non perdere un giorno di lavoro vista anche la delicata situazione che la categoria sta vivendo a causa della pandemia da Covid-19.

“Anche se il regolamento prevede che in occasione del primo maggio, come anche per altre festività, il mercato non si debba svolgere – spiega Verrocchio – abbiamo deciso di permettere il suo svolgimento per andare incontro alle esigenze degli ambulanti che, a causa delle normative anti-contagio da Covid-19, hanno vissuto mesi difficili e complessi”.