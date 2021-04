Coronavirus Atri, campagna vaccinale e dati dal 28 al 30 aprile

ATRI – Il Sindaco di Atri informa che nella giornata di domani, sabato 1° Maggio, presso il Palasport Di Nardo Di Maio Pasquali, concesso dal Comune di Atri, i medici di medicina generale inizieranno a vaccinare i propri assistiti rientranti nelle categorie eleggibili per la vaccinazione. Inoltre, nella giornata di mercoledì 5 Maggio, si procederà a vaccinare tutti i restanti residenti “fragili” iscritti nella piattaforma regionale andando così a completare anche la vaccinazione di questa categoria prioritaria.

Tutti coloro che dovranno vaccinarsi il 5 Maggio saranno contattati nei prossimi giorni dagli Uffici Comunali per la convocazione e la comunicazione dell’orario in cui dovranno presentarsi presso la sede vaccinale del Palasport Di Nardo Di Maio sito all’interno del Centro Turistico Integrato.

Si raccomanda a tutti coloro in possesso di codice di esenzione, che si sono iscritti autonomamente nella piattaforma regionale successivamente al 25 Aprile, di contattare il numero telefonico comunale dedicato 085/8791215 al fine di comunicare il proprio nominativo per essere convocati in quanto la lista inviata dalla Asl non include le registrazioni effettuate dopo la suindicata data.

A tutti coloro che intendono registrarsi nella categoria fragili nei prossimi giorni si raccomanda di effettuare la registrazione, sino a martedì 4 Maggio, recandosi presso gli Uffici Comunali o contattando il numero 085/8791215 al fine di essere inclusi nella seduta vaccinale del 5 Maggio.

DATI CORONAVIRUS ATRI DAL 28 AL 30 APRILE 2021

La Asl Teramo, nel periodo 28-30 Aprile, ha segnalato 3 nuovi casi di positività al Covid-19 riguardante residenti nel Comune di Atri.

Ad oggi sono presenti 23 soggetti attivi di cui:

22 in isolamento domiciliare

1 ricoverato presso i Covid Hospital

Dall’inizio della seconda ondata risultano 393 guariti e 11 deceduti.

Attualmente ci sono 3 positivi nella fascia di età 1-19 anni.