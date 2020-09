Piano asfalti a Manoppello, interventi per la sicurezza delle strade

MANOPPELLO – Affidata la progettazione per i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di alcuni tratti viari del territorio di Manoppello per un importo complessivo di circa 1 milione e 200 mila euro. Gli interventi prevedono la risistemazione di alcune vie di elevato flusso veicolare e di importanza strategica per la viabilità, oltre alla sistemazione di alcune criticità riscontrate durante i sopralluoghi.

Il programma di miglioramento stradale, di cui sono state affidate progettazione esecutiva e direzione lavori, prevede la rimozione del vecchio manto stradale, la posa del nuovo asfalto e il rifacimento della segnaletica orizzontale, riguarderanno diverse vie ed arterie di Manoppello centro urbano e contrade (per un totale di 400mila euro), Manoppello Scalo (per un totale di 300mila euro), località Santa Maria Arabona (per un totale di 300mila euro) e frazione Ripacorbaria (per un totale di 300mila euro).

“Dopo i numerosi interventi strutturali sulla viabilità, nuovi fondi verranno impegnati per garantire la sicurezza sulle nostre strade. L’Amministrazione – ha spiegato il primo cittadino Giorgio De Luca – è ben conscia del fatto che questi interventi non risolveranno tutte le criticità dell’ampia rete stradale comunale ma certamente daranno una risposta all’esigenza di sistemazione definitiva di molti tratti stradali”.

I professionisti a cui è stato affidato l’incarico sono: Antonio Zazzara (per Centro storico e frazioni), Vittorio Cesarone e Giampaolo Bianchi (per Manoppello Scalo), Orlando Iezzi (per la frazione Ripacorbaria) e Fabio Rulli (per la frazione Santa Maria Arabona).