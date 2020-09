Festival Vintage 2020, il programma delle serate conclusive a Giulianova

Per gli amanti del genere da non perdere dall’11 al 13 settembre i concerti in Piazza del Mare tra musica swing e rock’n roll fino alla “Rockabilly Night”

GIULIANOVA – Grande attesa per le tre serate conclusive della manifestazione Giulia Rock 2020 presenta You Wanna be Americano – The Italian Rock’n’Swing Stars, un Festival Vintage che si svolgerà dall’11 al 13 settembre in Piazza del Mare a Giulianova, organizzato dal direttore artistico Marco “Sburzo” Di Pietro, dall’Associazione Culturale Ark’Arte e dal Comune di Giulianova. Impossibile frenare la dilagante febbre Fifties.

You Wanna Be Americano da sempre si caratterizza per la sua volontà di far conoscere e celebrare la cultura e i costumi propri degli anni ’50 e ’60 in Italia e in America, a questo deve i numerosi seguaci che ogni anno sempre di più affollano le date della manifestazione.

“Una manifestazione divertente e trasversale – dice Marco “Sburzo” Di Pietro, direttore artistico, ideatore e organizzatore del festival – a cui partecipano appassionati del genere provenienti da tutta Italia, estimatori del mondo vintage, ma anche famiglie con bambini: un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo che, ormai da anni, conferma il successo delle nostre iniziative”.

Tirate fuori le gonne a ruota della mamma e le giacche di pelle chiuse in armadio: l’abbigliamento dovrà essere rigorosamente a tema Grease ed Happy Days.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti secondo le norme Covid-19. L’evento si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti con razionalizzazione degli ingressi, posti a sedere distanziati e obbligo di mascherina. Di seguito il programma dettagliato di queste tre serate.

PROGRAMMA

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020 ORE 21.30

“Swing Night” con

Crazy Stompin Club

Una serata unica per ricreare l’atmosfera che si respirava all’epoca della cosiddetta “Swing Era”, il periodo a cavallo degli anni ’20 e ’40 del secolo scorso, quello delle big band, dello Swing, del Lindy Hop, del Charleston.

SABATO 12 SETTEMBRE 2020 ORE 21.30

“Rock’n’Roll Night” con

The Fuzzy Dice

Energico quintetto dalla consolidata esperienza che da anni coltiva con successo un progetto musicale che ha riportato in auge sonorità Rock’n’Roll dallo stile tipicamente anni ’50.

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 ORE 21.30

“Rockabilly Night” con

I Ragazzi del Giubocs

“opening act per il re del rockabilly mondiale BRIAN SETZER, leader degli Stray Cats, nel tour ROCKABILLY RIOT ed uno dei pochi gruppi del settore ad aver suonato all’ALCATRAZ, noto locale milanese e tempio della musica live in Italia”

Le più conosciute e divertenti canzoni italiane anni ’50/’60 arrangiate in chiave Rock’n’Roll, Surf, Ska, Rockabilly.

+

Miss Spy C. & the Poker Jokers

Alla voce una moderna e frizzante Pin-up accompagnata da una band divertente e coinvolgente per una serata original Rockabilly.