“Note di solidarietà 2020”, Tequila-Montesilvano Band in concerto

In programma giovedì 17 settembre alle ore 21 nel piazzale antistante il Pala Dean Martin, evento benefico a favore della Casa di Cristina Onlus

MONTESILVANO – Presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Montesilvano il concerto “Note di solidarietà 2020” dei Tequila-Montepulciano Band, a favore della Casa di Cristina Onlus. L’evento benefico, con il patrocinio del Comune di Montesilvano, si svolgerà giovedì 17 settembre alle ore 21 nel piazzale antistante il Pala Dean Martin (in caso di pioggia il concerto si terrà all’interno della struttura).

Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori Alessandro Pompei e Deborah Comardi, il presidente della onlus Francesca Crescenti e il frontman dei Tequila & Montepulciano Band Matteo Laudadio.

“L’associazione, nata nel 2011, con sede in via Adige è una realtà molto importante del nostro territorio – ha precisato il sindaco De Martinis – , un punto di riferimento per i ragazzi disabili e le loro famiglie. Ogni anno supportiamo con piacere e grande emozione La Casa di Cristina Onlus, in occasione degli eventi benefici. Dopo le richieste di numerosi genitori abbiamo sostenuto l’associazione, affinché potesse svolgere attività tutti i giorni. Saremo presenti il 17 settembre per seguire il concerto dei Tequila & Montepulciano Band, gruppo molto conosciuto e per applaudire tutti i ragazzi dell’associazione che saliranno sul palco. Il concerto si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti covid. E’ importante sostenere La Casa di Cristina Onlus, un’associazione seria e dedita alla cura dei ragazzi disabili. Apprezzo molto la passione e la sensibilità del presidente Francesca Crescenti e dei suoi collaboratori, qualità che vanno incentivate”.

“La Casa di Cristina è nata dall’idea di un gruppo di studenti universitari disabili – ha spiegato il presidente Crescenti – , che hanno condiviso il desiderio di creare una realtà concreta per garantire ai ragazzi come loro una quotidianità interessante, appagante e costruttiva, socialmente valida e ai genitori un’occasione per confrontarsi e vivere in modo più sereno le difficoltà legate alla crescita e maturazione dei propri figli. Nel 2011 abbiamo aiutato questi ragazzi a creare l’associazione, che da qualche anno si è trasferita a Montesilvano. L’entusiasmo dei nostri volontari è la cosa più bella, con loro ci divertiamo per sostenere e formare i ragazzi disabili. I ragazzi cantavano ogni giorno le canzoni dei Tequila & Montepulciano Band e così abbiamo inviato loro un messaggio, ci hanno risposto e sono venuti a conoscerci rendendosi disponibili per fare un concerto a favore dell’associazione. Per questo li ringraziamo. L’ingresso della serata è a libero contributo. Sono previsti 500 posti con le dovute distanze”.

“Per il 17 settembre stiamo organizzando una serata bellissima – ha detto Matteo Laudadio – . Noi dei Tequila & Montepulciano Band siamo felici di poter sostenere La Casa di Cristina Onlus e di poter condividere la nostra passione, aiutando tutti i ragazzi a divertirsi. Non posso che ringraziare a nome di tutti la città di Montesilvano, la nostra intenzione è quella di veicolare un messaggio di solidarietà così importante, affinché possa arrivare a tutti. Per questo motivo invitiamo a partecipare al concerto tante persone con l’intento di sostenere una causa speciale di solidarietà”.

Per maggiori informazioni sulla serata si può contattare il numero 3386716840.