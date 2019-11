“La filosofia che serve”, incontro con Giancarlo Bosetti a Pescara

Presso la Fondazione Pescarabruzzo di Pescara il 15 novembre in programma il secondo incontro del Ciclo di Conferenze. Presente anche il professor Enrico Peroli

PESCARA – Venerdì, 15 novembre 2019, ore 18.00, presso la Fondazione Pescarabruzzo di Pescara (Corso Umberto 183), avrà luogo il secondo incontro del Ciclo di Conferenze, dal titolo «La filosofia che serve». Il ciclo si inserisce all’interno di un percorso, finalizzato ad avvicinare la filosofia a un pubblico più ampio e al territorio, allo scopo di creare sinergie positive, tanto per l’università quanto per il tessuto culturale complessivo della regione.

Oltre a Enrico Peroli, professore ordinario di Filosofia Morale presso l’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, sarà presente lo scrittore e giornalista Giancarlo Bosetti. Giancarlo Bosetti, laureato in filosofia alla Statale di Milano, è stato a lungo caporedattore e vicedirettore del quotidiano l’Unità, con responsabilità del settore cultura e ha tenuto vari insegnamenti presso le Università di Roma La Sapienza e Roma Tre. Attualmente, oltre ad essere editorialista di Repubblica, è direttore della rivista «Reset», da lui fondata nel 1993 insieme a Norberto Bobbio e Vittorio Foa. Tra le sue principali pubblicazioni ricordiamo il libro-intervista con Karl Popper, La lezione di questo secolo (Marsilio 1992), Cattiva maestra televisione, con scritti di Karl Popper e John Condry (Reset 1994), Intervista sul pluralismo, con Robert Dahl (Luiss University Press 2004) Spin. Trucchi e tele-imbrogli della politica, (Marsilio 2007) e La verità degli altri. La scoperta del pluralismo in dieci storie (Bollati Boringhieri 2019). In quest’ultimo libro, da cui prende spunto il seminario, viene affrontato il tema cruciale del pluralismo, approccio filosofico e mentale indispensabile a contenere le spinte monistiche e dogmatiche ricorrenti all’interno del pensiero umano.

Prendendo in esame dieci filosofi, scrittori, personalità rilevanti degli ultimi duemila anni (tra cui Origene, Nicola Cusano, Michel de Montaigne, Isaiah Berlin, Margaret Mead), l’autore individua, nella cultura occidentale, un filone di pensiero caratterizzato dall’impegno al dialogo, alla comprensione dell’altro, inteso non necessariamente come ostacolo e avversario. La capacità di interpretare la storia, non solo come scontro tra civiltà, tra ‘tribù’ esclusive – ognuna detentrice a proprio modo della verità – ma come luogo di confronto tra posizioni plurali e plausibili: è questa il tentativo che farà da sfondo al seminario. L’iniziativa, curata da Oreste Tolone, avviene in collaborazione con l’associazione culturale «Margini».