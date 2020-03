Pezzopane su proroga versamenti fiscali e altre proposte pro lavoratori

REGIONE – “Il nuovo Decreto va domani al Consiglio dei Ministri e verrà approvato prima del 16 marzo. Siamo al lavoro per dare le giuste risposte. È una grandissima emergenza, stiamo reagendo con energia. Nel Decreto ci saranno importanti iniziative su fisco, congedi, ammortizzatori. Mi auguro sia inclusa la importante Proposta dei Deputati Pd: anticipare aumento salari lavoratori.

Tra le misure da adottare sarebbe sicuramente utile liquidare prima possibile le somme che spettano ai lavoratori da luglio per le scelte che abbiamo fatto sull’abbassamento del costo del lavoro e permettere quindi un aumento immediato in busta paga per tutti i dipendenti. Intervento che potrebbe realizzarsi anche nel corso dell’esame del provvedimento ora nella commissione Finanze della Camera.

Un riconoscimento utile a chi anche in questi giorni é costretto a recarsi al lavoro per aiutare tutti gli altri cittadini. Il governo fa bene a non abbassare la guardia rispetto al tema della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori. Per questo vanno attivate tutte le possibilita’ offerte dallo Smart working, i congedi straordinari e tutte le procedure utili a limitare il contagio.

É bene che il governo metta in campo ogni scelta per aiutare tutti i lavoratori, da quelli del comparto della sanita’ (sicuramente medici e operatori sanitari, ma anche i lavoratori delle imprese mediche e farmaceutiche, in questo momento sotto forte pressione) a tutti coloro che stanno mantenendo aperta una attivita’ produttiva indispensabile, come quella del comparto alimentare”. Così ha dichiarato la Deputata Dem Stefania Pezzopane impegnata in Parlamento sulle normative per affrontare l’emergenza Coronavirus.