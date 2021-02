Pescocostanzo, bando per 4 operatori servizio civile: come fare domanda

Saranno impiegati nel progetto “tra borghi e natura ” e “Un nonno per amico”. Termine presentazione domande: 15 febbraio 2021

PESCOCOSTANZO – “Il Servizio Civile è un’occasione e un momento di crescita” dalle parole del Sindaco di Pescocostanzo (AQ), Roberto Sciullo, la promozione del bando per il Servizio Civile Universale con UNEC (Unione Nazionale Enti Culturali) in corso presso il Comune.

Il Servizio Civile Universale, attivato con UNEC per il primo anno, nel comune di Pescocostanzo, rappresenta oggi un’importantissima opportunità per i giovani, offrendo loro, attraverso esperienze di cittadinanza attiva, una crescita civica, formativa e professionale (chi volesse approfondire troverà a questo link tutte le informazioni per sapere cos’è il Servizio Civile: https://www.unec.tv/il-servizio-civile-nazionale).

C’è tempo fino al 15 febbraio 2021 alle ore 14:00 per candidarsi alle selezioni per 4 volontari da impiegare in due progetti presso il Comune. I progetti per cui è possibile candidarsi sono: Tra borghi e natura (settore: Patrimonio storico, artistico e culturale per la valorizzazione dei centri storici minori); Un nonno per amico (settore: Assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio). Agli operatori volontari spetta un compenso per lo svolgimento del servizio pari a € 439,50 mensili per 12 mesi (a questo link è possibile scaricare il manifesto con tutte le informazioni: https://www.unec.tv/wp-content/uploads/2020/12/Manifesto-PESCOCOSTANZO.pdf

Per valorizzare l’importanza della partecipazione al bando e a questa opportunità formativa rivolta ai giovani tra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni (non compiuti: 28 anni e 364 giorni), ecco le parole del Sindaco Sciullo, convinto che il Servizio Civile rappresenti “un’occasione che offre ai ragazzi la possibilità di entrare in un meccanismo più grande di loro, in un momento in cui non c’è molta possibilità, il servizio civile rappresenta certamente un modo per vivere un’esperienza sotto molti punti di vista”.

Contribuire come volontario alla realizzazione dei progetti di Servizio Civile promossi dall’UNEC ha anche un fortissimo risvolto di utilità sociale e civica, come dice a proposito il Sindaco Sciullo “per la comunità è un vantaggio e un modo per sentirsi maggiormente coccolati”.

Inoltre, i progetti attivati presso il Comune da UNEC (Tra borghi e natura e Un nonno per amico), si sposano perfettamente con le caratteristiche del territorio, noto per la Basilica di Santa Maria del Colle, ricco di tradizioni ed importante dal punto di vista turistico e delle produzioni artigianali, tra cui spicca certamente il merletto al tombolo, così commenta Sciullo: “Il paese si presta perfettamente per questa attività (il primo progetto, Tra borghi e natura, nda), mentre il secondo progetto (Un nonno per amico) può certamente rappresentare un momento di incontro e interazione tra persone di età diverse”. Concludendo con le parole del Sindaco che definisce il Servizio Civile un “momento di crescita”, va sottolineata la possibilità offerta dalla partecipazione come volontari al Servizio Civile, un’esperienza che offre possibilità di incontro, scambio, un’occasione che arricchisce dal punto di vista umano oltre a rappresentare un ottimo banco di prova per un futuro lavorativo e professionale.

Ricordiamo che è possibile trovare tutte le informazioni in merito al bando (modalità di partecipazione, contatti, regolamento) sul sito di UNEC: www.unec.tv