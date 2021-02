Pianella, riapre la scuola secondaria di Cerratina: le dichiarazioni di Blasioli

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, a dimostrazione che anche dall’opposizione si possono fare cose buone”

PIANELLA – Si va verso una soluzione positiva per il plesso succursale di Cerratina della Scuola Secondaria di I° grado di Pianella, che a Settembre riaprirà, come era stato auspicato e richiesto dal Consigliere Regionale Antonio Blasioli e dal Consigliere Comunale di Pianella Denis Sposo in una nota inviata all’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” e al Sindaco di Pianella; nota in cui Blasioli e Sposo si sono fatti portavoce delle numerose segnalazioni circa la necessità di tale ripristino da parte di diverse famiglie in procinto di iscrivere i propri figli alla Scuola Secondaria di I grado di Pianella.

La sede della scuola secondaria di primo grado di Cerratina era stata chiusa nel 2017, con decreto del 14 luglio 2017 della Presidenza dell’istituto comprensivo Giovanni Paolo XXIII di Pianella.

Antonio Blasioli: “Ora, con la riapertura della sede succursale, gli alunni potranno disporre di aule e spazi più ampi, non affollando la sede centrale di Pianella e soprattutto non dovranno spostarsi in altri Istituti scolastici fuori dal Comune e Pianella manterrà due prime classi di scuola media.

Ringrazio il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Antonella Tozza e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Maristella Fortunato, che mi ha comunicato la bella notizia, e la disponibilità del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pianella. La Dirigente provinciale mi ha detto di aver eseguito anche un sopralluogo nella scuola.

Avere la scuola media a Cerratina è un presidio per la crescita di tutta la comunità e assieme al consigliere comunale Denis Sposo sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, a dimostrazione che anche dall’opposizione, svolgendo un’attività politica costruttiva, in ascolto e in confronto con le aspettative del territorio, si possono fare cose buone per il bene dei cittadini che hanno dimostrato questa esigenza con un adeguato numero di iscrizioni alla nuova prima media”.