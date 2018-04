Pescara, torna transitabile a doppio senso la riviera sud

Proseguono gli interventi nella riviera nord dove è stato riaperto il primo tratto. Blasioli: “Lavori terminati con grande rapidità, fra dieci giorni la segnaletica orizzontale”

PESCARA – Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici,Antonio Blasioli rende noto che nella riviera sud di Pescara sono terminati i lavori di posa degli asfalti e dalle 16 di oggi è stata riaperta la circolazione a doppio senso.Nel lungomare nord invece è stato riaperto il primo tratto .

Precisa Blasioli:

“Dopo cinque giorni di lavoro, è conclusa la posa di asfalto nel tratto di riviera sud compreso tra Fosso Vallelunga e il confine con Francavilla. L’arteria sarà così nuovamente transitabile a doppio senso di marcia. Entro i prossimi 10 giorni verrà eseguito anche il lavoro di rifacimento della segnaletica orizzontale su tutto il tratto di strada.

Ricordiamo che si tratta di un intervento dell’importo di 1 milione di euro, cominciato già un anno fa, che ha riguardato soprattutto lavori anti allagamento: con la posa di una condotta di acque bianche del diametro di 1.000 mm in alcuni tratti e di 800 in altri, posta al centro sotto la carreggiata stradale e il collegamento della pompa di sollevamento situata vicino a via Celommi a fosso Vallelunga, per fare defluire le acque piovane. È un lavoro che ha già dato prova di funzionare, eliminando allagamenti storicizzati negli anni e di cui la zona soffriva. Una situazione che non si è più verificata, neanche con i forti acquazzoni dell’inizio della primavera, cosa che ci rende davvero felici.

Gli asfalti vengono posti oggi perché era necessario che il lavoro eseguito si assestasse e quindi che la carreggiata stradale fosse più sicura e stabile, in modo da poter essere anche più duratura nel tempo. È un lavoro che ci consente di restituire alla città la riviera sud transitabile nuovamente a doppio senso di marcia, oltre che più sicura e bella.

Voglio ringraziare tutta quanta la cittadinanza residente nella zona e le attività commerciali, che hanno assistito con collaborazione e pazienza all’esecuzione dei lavori, adeguandosi ai disagi conseguenti, specie in questi ultimi 5 giorni, a fronte di un lavoro che era previsto inizialmente della durata di due settimane”.