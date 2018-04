Internazionali di Tennis a Francavilla, Quinzi in semifinale

Il marchigiano si aggiudica il derby tutto italiano con Pellegrino. Nel doppio Ocleppo – Vavassori domani si giocano la semifinale. Tutti i risultati del 27 aprile 2018

FRANCAVILLA AL MARE – Giornata molto importante agli Internazionali GoldBet Tennis Cup in svolgimento allo Sporting Club di Francavilla al mare. Giornata di quarti di finale per quanto riguarda il singolare e di semifinali per il doppio. Entusiasmo alle stelle per il derby italiano tra Gianluigi Quinzi e Andrea Pellegrino. Partita molto bella, finita in tre set a favore del marchigiano, che ha saputo riprendersi mentalmente dopo un secondo set in cui aveva subito la rimonta del pugliese.

Gli altri semifinalisti sono l’olandese Tallon Griekspoor (olandese, 60 61 al belga Coppejans), il francese Hoang (in mattinata ha battuto l’italiano Filippo Baldi) e Ruud. È stata una super partita quella tra Casper Ruud e il beniamino Matteo Donati. Grinta e determinazione non sono bastati a Donati per avere la meglio sul norvegese di ghiaccio. Complimenti a entrambi, davvero.

Siamo alle battute finali del doppio. Oggi pomeriggio molti appassionati hanno scelto di seguire anche le semifinali di questa disciplina, nel particolare la partita del duo italiano, tra i più forti del panorama, con gli specialisti Julien Ocleppo (figlio d’arte) e Andrea Vavassori. Gli azzurri hanno conquistato l’accesso alla finale grazie al tie break (10-8) del terzo set, battendo la coppia tedesca Krawietz-Mies.

Domani giornata di semifinali quindi per il singolare, e di finale per il doppio (Ocleppo-Vavassori contro i sudamericani Behar-Maximo Gonzalez). La direzione ha deciso di far giocare tutte le partite sul bellissimo campo centrale, per cui il programma è il seguente.

I risultati di venerdì 27 aprile 2018

Men’s

Singles – Quarterfinals

T. Griekspoor (NED) d [LL] K. Coppejans (BEL) 60 61

[WC] G. Quinzi (ITA) d [WC] A. Pellegrino (ITA) 64 57 62

C. Ruud (NOR) d M. Donati (ITA) 67(6) 64 75

[Q] A. Hoang (FRA) d [WC] F. Baldi (ITA) 64 75

Men’s

Doubles – Semifinals

[2] A. Behar (URU) / M. Gonzalez (ARG) d [4] D. Molchanov (UKR) / I. Zelenay (SVK) 46 76(1) 10-6

[WC] J. Ocleppo (ITA) / A. Vavassori (ITA) d K. Krawietz (GER) / A. Mies (GER) 67(3) 75 10-8

Programma delle partite di sabato 28 aprile 2018

CENTER COURT start 12:30 pm DOUBLES FINAL

[WC] J. Ocleppo (ITA) / A. Vavassori (ITA) vs [2] A. Behar (URU) / M. Gonzalez (ARG)

Not Before 2:30 pm

T. Griekspoor (NED) vs [WC] G. Quinzi (ITA)

C. Ruud (NOR) vs [Q] A. Hoang (FRA)

Tutti pronti per Griekspoor-Quinzi e Ruud-Hoang: chi la spunterà?

