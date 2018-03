Cori d’Abruzzo-Chorus Inside, si rinnova il mondo corale abruzzese

MONTESILVANO (PE) – Un appuntamento importante a Montesilvano, sabato prossimo 17 marzo, presso il G.H. Adriatico alle ore 16:00, per la Regione Abruzzo che vanta nella tradizione del canto popolare una notevole risorsa culturale apprezzata in tutto il mondo e dal potenziale ancora inespresso.

Alla presentazione interverranno i presidenti regionali e nazionali, Pasquale Veleno e Davide Recchia, i componenti del direttivo, i rappresentanti delle corali aderenti con alcuni sindaci dei comuni interessati, il direttore della BPER e della Cattolica Assicurazioni che hanno stipulato una convenzione col sodalizio.

Nei prossimi giorni l’Associazione CORI D’ABRUZZO CHORUS INSIDE incontrerà le istituzioni e coordinerà le proprie attività con i comitati Chorus Inside presenti e in rete sul territorio nazionale già in 15 regioni.

L’associazione “Cori d’Abruzzo – Chorus Inside” nasce come Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, per rispondere ad una esigenza fondamentale, emersa da un’analisi dei bisogni da parte dei cori abruzzesi: quella di poter svolgere le proprie attività artistiche in maniera coordinata, sinergica, in rete con le altre realtà associative regionali, per incrementarne la motivazione, sia intrinseca che estrinseca dei partecipanti, favorendo una maggiore crescita artistica, formativa, di sviluppo e promozione socio-culturale e contaminare così, attraverso l’arte e i valori culturali del canto popolare, il tessuto sociale per migliorare l’ambiente con un clima di benessere emotivo, di cui la nostra società ha tanto bisogno.

Tale richiesta è stata ben interpretata dalla Federazione Cori d’Italia Chorus Inside, una rete di cori già esistente ed attiva, presieduta dal teatino Davide Recchia, responsabile di importanti Festival corali in tutti il mondo, fra i quali il Chorus Inside Summer, che si tiene ogni anno nel mese di giugno al Teatro Marrucino di Chieti. Il segnale positivo è dato dal fatto che a distanza di appena un mese della costituzione, lo statuto è datato 31 gennaio 2018, al nastro di partenza presenta iscritte ben 75 corali ed ensembe per un totale di circa 3 mila partecipanti, fra coristi e cantanti. Un patrimonio umano di tutto rispetto ed ancora aperto a tutte le realtà corali abruzzesi.

A presiedere l’Associazione Cori D’Abruzzo è stato nominato Pasquale Veleno, celebre Direttore d’orchestra, docente al Conservatorio di Pescara e Matera, che vanta nel suo palmares numerosi riconoscimenti ed è, pertanto, una garanzia ed un riferimento per il mondo musicale e corale in Abruzzo, in Italia ed all’estero.

“Il desiderio di conoscersi, confrontarsi e crescere artisticamente insieme, commenta Davide Recchia, è stata la molla che ha spinto i direttori ed i presidenti dei cori ad attivarsi per costituirsi in associazione regionale. Registriamo che il mondo corale abruzzese non ha mai sviluppato un’attività artistica coordinata ed estesa a tutta la regione e l’organizzazione degli eventi è stata lasciata perlopiù alle capacità o ai rapporti personali dei presidenti o direttori che hanno interagito con i pochi cori del proprio territorio. Ciò ha determinato un’oggettiva difficoltà ad organizzare eventi corali in Abruzzo inaridendo spesso il contenuto artistico espresso nelle manifestazioni, rassegne e Concerti. Il dato di fatto eclatante è che i cori abruzzesi non si conoscono tra loro, non interagiscono e non hanno mai unito le loro importanti peculiarità territoriali nelle attività corali e quindi l’essere associazione, fare una rete regionale è di sicuro la novità più importante dell’iniziativa CORI D’ABRUZZO CHORUS INSIDE. C’è poi l’aspetto della crescita artistica dei direttori dei cori che spesso sono musicisti adattati al ruolo di direzione… L’Associazione CORI D’ABRUZZO ha già inserito nel proprio programma annuale ben sette Masterclass di direzione corale condotte dai più importanti docenti italiani della materia, offrendo quindi ai propri associati un’opportunità di crescita artistica che contribuirà di sicuro ad elevare il livello qualitativo dei cori della Regione”.

Il presidente della Federazione CORI D’ITALIA CHORUS INSIDE, Davide Recchia aggiunge: “L’essere parte di una Federazione Internazionale offre ai cori associati la possibilità di organizzare le proprie attività in tutto il territorio europeo e soprattutto con realtà corali differenti e distanti, ma tutte unite all’interno di un’unica associazione. Inizieremo la stagione dei Festival internazionali in Russia, a Mosca, dal 27 aprile al 2 maggio, una kermesse canora che porterà i cori ad esibirsi nel Cremlino; la cerimonia di premiazione sarà presieduta da Vladimir Putin. A luglio saremo in Spagna a Lloret de Mar, ad agosto in Croazia a Rovigno e a dicembre i festival si concludono a Roma e Praga. Insomma, una straordinaria opportunità per tutti i cori abruzzesi di entrare in un circuito prestigioso che unisce il canto al piacere di visitare i luoghi più belli del mondo. I numeri della nuova associazione CORI D’ABRUZZO, sono davvero notevoli ovvero 75 cori iscritti solo in pochi giorni, ma contiamo di incrementare il numero dei cori associati fino ad inserire in rete l’intera coralità abruzzese senza escludere nessun collettivo, seppur di piccole dimensioni o di carattere pressoché amatoriale. In queste settimane siamo impegnati con la Rassegna Corale “PASSIO CHRISTI” una manifestazione che coinvolge oltre 30 cori che si esibiscono in 12 chiese abruzzesi durante le settimane di quaresima e stiamo, inoltre, iscrivendo le corali interessate al Concorso internazionale che si terrà a giugno a Chieti”.