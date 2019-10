Pescara ringrazia il Comandante Palano

PESCARA – Il sindaco di Pescara, Carlo Masci ha rivolto un suo pensiero al Comandante Palano andato in pensione: “Quella che è iniziata oggi sarà una vita senza la divisa e saranno giornate senza emergenze. Quella che è iniziata oggi sarà però anche una città un po’ orfana della sapienza di un Comandante che per tre anni ha vegliato sul territorio provinciale con instancabile presenza, affrontando eventi tragici, pane quotidiano per chi opera nel soccorso, con grande abnegazione e competenza.

Da oggi, la divisa dei Vigili del Fuoco lascerà sulla pelle il posto agli abiti del cittadino, ma resterà sicuramente impressa indelebilmente nel cuore di chi ha servito l’Italia cercando di difenderla dagli eventi ostili e di aiutare e consolare chi aveva bisogno di una mano. Pescara ringrazia tutta unita l’uomo che ha saputo vegliare sulle sue case, il suo fiume e il suo mare, sulle sue strade e sui mille risvolti di un vivere quotidiano sempre irto di trappole, lavorando con coscienza per il benessere della comunità”.