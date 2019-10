Abbonamenti alla 45° stagione concertistica dell’ISA: prezzi e informazioni

L’AQUILA – É partita martedì 1 ottobre 2019 la campagna abbonamenti per la 45ᵃ stagione dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. 23 i concerti previsti da ottobre ad aprile: grande repertorio sinfonico, grandi interpreti del concertismo internazionale, vincitori dei grandi concorsi internazionali, giovani talenti italiani, importanti collaborazioni legate a progetti discografici, repertori di raro ascolto e grande effetto, un appuntamento di teatro musicale di e con lo psicologo e divulgatore Paolo Crepet, un grande evento con Michele Campanella e un cast di voci stellare ad inaugurare il periodo natalizio. Sono questi alcuni degli elementi che caratterizzano la 45° Stagione Concertistica dell’ISA all’Aquila, che dedica uno spazio speciale a Ludvig van Beethoven, nel 250° anniversario della nascita, celebrato con il Ciclo Beethoven 2020: 8 programmi che offriranno al pubblico alcune tra le pagine più celebri del repertorio sinfonico del genio di Bonn.

Inaugurazione sabato 19 ottobre con il direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, Nicola Paszkowski e il grande violinista Stephan Milenkovich. Oltre a lui in stagione altre stelle del violino di fama mondiale: Marco Rizzi, Francesco Manara, Gabriele Pieranunzi e Ilya Grubert che tornerà ad esibirsi con l’OSA in marzo nel celeberrimo Concerto op.35 di Čajkovskij in una serata dedicata a Piero Farulli, inserita nel cartellone di iniziative nazionali per il 100° anniversario della sua nascita.

Significativa la presenza in cartellone di nomi della nuova generazione di pianisti che vantano già importanti carriere di livello internazionale: Rafael Lipstein, Alessandro Deljavan e Giuseppe Albanese. Accanto a loro, in stagione, la straordinaria partecipazione di Michele Campanella, punto di riferimento del pianismo italiano, solista dell’evento che inaugurerà il periodo natalizio insieme ad un cast di voci di caratura internazionale diretto da Jacopo Sipari di Pescasseroli. Il soprano Donata D’Annunzio Lombardi (di origini abruzzesi), il mezzosoprano Anna Maria Chiuri, il tenore Luciano Ganci e il baritono Alberto Gazale sono le star protagoniste di un intenso programma con la Fantasia corale di Beethoven e il Requiem di Mozart. Oltre alla data aquilana, anche il prestigioso palcoscenico del festival Sacrum nella Basilica in Aracoeli di Roma accoglierà il concerto (30 novembre) dedicato alle vittime del sisma del 2009 in collaborazione con il Pontificio Consiglio per la Cultura. L’evento vanta la prestigiosa sponsorizzazione della Fazioli pianoforti.

Come di consueto nelle programmazioni dell’ISA, un’attenzione particolare è rivolta ai giovani, sia con la presenza di solisti dal riconosciuto e straordinario talento, come la ventenne violoncellista Erica Piccotti, e i vincitori di alcuni delle maggiori competizioni internazionali: il trombettista Nicolas Chatenet (vincitore nel 2019 del Concorsi internazionale “G. Fantini” di Roma) e il pianista Aristo Sham (primo classificato nel concorso “A. Casagrande” di Terni).

Intensa la rete di relazioni istituzionali alla quale l’Istituzione Sinfonica Abruzzese sta lavorando per una “contaminazione” di pubblico fra diverse realtà culturali e artistiche dell’Abruzzo al fine di garantire ai cittadini una migliore informazione e condizioni di acquisto di abbonamenti e biglietti vantaggiosi come illustra il direttore artistico ISA, il M° Ettore Pellegrino. “Stiamo concludendo proprio in questi giorni gli iter per le convenzioni con enti di primo piano nel panorama della nostra Regione come il Teatro Marrucino, il Polo Museale d’Abruzzo diretto da Lucia Arbace e il Festival Internazionale di Fine Estate di Tagliacozzo. Il fine è incentivare il pubblico di una di queste realtà a frequentare i nostri concerti e rafforzare sempre di più il ruolo di orchestra regionale, presente sul territorio e capace di avvicinare sempre più cittadini alla grande musica. Una regione capace di mettere a sistema le proprie eccellenze, capaci di collaborare e interagire: questo è l’obiettivo che guida la nostra azione sul territorio e l’immagine che vorremmo offrire del nostro Abruzzo quando siamo chiamati ad esibirci fuori” conclude Ettore Pellegrino, violinista dalla carriera internazionale attualmente impegnato in una tournée in Giappone con la rinomata compagine de I Musici di Roma.

Nello specifico, gli abbonati ISA avranno diritto a ingresso ridotto nei Musei del Polo Museale d’Abruzzo, ai concerti del Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo 2020 e una riduzione del 20% sul costo del titolo di ingresso agli spettacoli lirici del Teatro Marrucino. Viceversa, i possessori della Card L’Aquila Città d’arte del Munda, gli abbonati dell’ultima Edizione del FIME di Tagliacozzo e chi dimostrerà di essere in possesso di un biglietto per una recita della stagione 2019-2020 del Teatro Marrucino di Chieti avranno diritto a sottoscrivere un abbonamento a prezzo ridotto alla 45° Stagione ISA.

PREZZI E INFORMAZIONI

Da martedì 1 ottobre gli abbonamenti alla stagione saranno disponibili presso il Botteghino del Ridotto del Teatro Comunale “V. AntonellinI” dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì; sabato dalle 10 alle 12 e andrà avanti fino al 2 novembre. Invariati i prezzi rispetto allo scorso anno: 120 euro per l’intero, 100 per i ridotti riservati agli over 65 e 50 euro per i giovani under 26.

Come negli anni passati, l’ISA sarà poi presente con due stagioni a Tortoreto e ad Atri e la sua orchestra proporrà concerti sinfonici sul palco del Teatro Marrucino di Chieti dove sarà anche interprete delle due opere di ottobre e dicembre 2019; sarà infine orchestra di punta come lo scorso anno – del Città Sant’Angelo Music Festival diretto da Alessandro Mazzocchetti.

Il direttore artistico Ettore Pellegrino, di ritorno dalla tournée in Giappone, incontrerà la stampa per una dettagliata illustrazione delle novità artistiche, della nuova veste grafica dell’Ente, delle collaborazioni e dei progetti per il futuro dell’istituzione Sinfonica Abruzzese alla presenza di importanti ospiti.