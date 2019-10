Pescara Calcio: Memushaj e Bettella rientrano dalle nazionali

CITTÁ SANT’ANGELO – Martedì 15 ottobre si è svolta una doppia seduta di allenamento per la squadra del Pescara al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Lavoro differenziato e terapie per Ivajlo Čočev e Andrea Marafini; lavoro differenziato nella sessione pomeridiana per Vincenzo Fiorillo; terapie per Grigoris Kastanos; esce anzitempo nella sessione pomeridiana Gennaro Borrelli; fermo Matteo Ciofani (stato febbrile); fuori sede Marco Tumminello, Antonio Balzano e Luca Crecco; Ledian Memushaj e Davide Bettella sono tornati in gruppo dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Per domani è prevista seduta di allenamento pomeridiana presso il Delfino Training Center. Lo Spezia, prossimo avversario dei biancazzurri in campionato ha invece sostenuto una seduta di allenamento sul terreno sintetico dell’Intels Training Center “Bruno Ferdeghini”, complice l’allerta meteo diramata in tutta la provincia. In programma per domani una nuova seduta a porte chiuse.

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio