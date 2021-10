Diretta Pescara – Reggiana: ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 3 ottobre alle 17.30 si gioca Pescara – Reggiana per la 7° giornata del Girone B di Serie C. Dove vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la settima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Pescara – Reggiana, che si giocherà allo Stadio Adriatico-Cornacchia domenica 3 ottobre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. Il Delfino occupa la terza posizione a quota 12 punti, a due lunghezze di ritardo dalla Reggiana prima. Nel mezzo c’è l’Ancona-Matelica a quota 13 punti. I biancazzurri sono reduci da due pareggi consecutivi, 1-1 in casa contro la Viterbese e 2-2 in trasferta a Gubbio

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Reggiana valida per la settima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Auteri confermerà il suo 3-4-3. In porta Di Gennaro, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Illanes, Drudi e Frascatore. A centrocampo Zappella, Memushaj, Rizzo e Nzita. In avanti Clemenza, De Marchi e D’Ursi.

QUI REGGIANA – Diana risponde a specchio. Venturi in porta, davanti a lui Laezza, Rozzio e Luciani. Sugli esterni Guglielmotti e Anastasio, in mezzo al campo F. Rossi e Sciaudone. In attacco il trio composto da Rosafio, Lanini e Neglia.

Le probabili formazioni di Pescara – Reggiana

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Rizzo, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Laezza, Rozzio, Luciani; Guglielmotti, F. Rossi, Sciaudone, Anastasio; Rosafio, Lanini, Neglia. Allenatore: Diana

