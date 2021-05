Pescara Pallanuoto – President Bologna 6-15: il racconto del match

ANCONA – Non bastano due buoni parziali al Pescara Pallanuoto, battuto per 6-15 dalla capolista President Bologna nella 7^ giornata del campionato di serie B, girone 4. Alla piscina Il Passetto di Ancona i biancazzurri disputano una partita gagliarda nella prima parte, rimanendo a contatto contro un avversario di livello superiore. Il Delfino chiude il primo parziale in parità, arrivando al giro di boa sul meno 2. Poi è la qualità degli ospiti a fare la differenza: i bolognesi vengono fuori con un parziale di 5-0 nel terzo tempo, solo ammortizzato delle due marcature dei biancazzurri, e con altre quattro reti nell’ultimo tempo che non lasciano ai biancazzurri la possibilità rientrare in partita.

Pescara avanti con Bogni, De Simon e la doppietta di Marciano ribaltano il punteggio, ma Micheletti prima e Cerasolo dopo impattano il punteggio. Bologna di nuovo in gol con Kadar, pari di Giordano, poi ancora Marciano e Kadar segnano il primo allungo. Moscardino, Calanca, Kadar, Camplongo e Marciano consentono alla capolista di prendere il largo, prima dei gol di Santarelli e De Vincentiis. Nell’ultimo parziale sono solo gli emiliani a trovare la via della rete con Kadar, Marciano, Moscardino e Schettino.

“I ragazzi sono stati attaccati alla partita per due tempi contro un avversario importante e che non ci ha regalato nulla”, dice mister Franco Di Fulvio al termine della sfida. “Non voglio usare alibi, chi c’è stato ha fatto il suo dovere. Purtroppo eravamo un po’ corti. Fino alla metà del quarto tempo abbiamo giocato con nove giocatori e queste sono delle cose che si pagano”. Poi sul campionato: “In una stagione così concentrata le partite fondamentali sono poche e non era quella di oggi. Abbiamo sbagliato la sfida con Perugia, è innegabile. Ora però andiamo avanti, tutti i ragazzi devono dare il massimo”.

PARZIALI: 3-3, 1-3, 2-5, 0-4

PESCARA PALLANUOTO: Febbo, Mancini, Cipriani, De Vincentiis (1), Bogni (1), Castagna, Giordano (1), Cerasoli (1), Micheletti (1), Recchia, Santarelli (1), Collini. All. Di Fulvio

PRESIDENT BOLOGNA: Pellegrino, Campolongo (1), Calanca (1), Orsoni, Moscardino (2), Mengoli, Marciano (6), Belfiori, De Simon (1), Kadar (3), Schettino (1), Parisi, Di Vittorio. All. Risso