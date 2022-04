Pescara Pallanuoto affronta Bari e Salerno in pochi giorni

PESCARA – Sono due partite importanti quelle che attendono il Pescara Pallanuoto alle Naiadi, in un fine settimana di lavoro straordinario. Domani, con inizio alle 17, arriva il Waterpolo Bari, per la 14^ giornata del campionato di serie B. Domenica poi, questa volta alle 15, è in programma il recupero contro C.N. Salerno, partita rinviata strada facendo causa Covid. Per i biancazzurri, al secondo posto in classifica con 21 punti in 8 partite e reduci da quattro vittorie consecutive, si tratta di vero esame di maturità, utile a testare le ambizioni di questo gruppo, ma soprattutto a capire se, quella crescita mentale richiesta da mister Franco Di Fulvio dopo la sfida con la Cesport è iniziata.

“Pensiamo a una partita per volta” dice mister Franco Di Fulvio prima del doppio impegno del fine settimana. “Adesso dobbiamo concentrarci solo sul Bari. A dispetto della classifica, quella pugliese è una squadra che all’andata ci ha messo in difficoltà, segnandoci 10 reti. Quindi occorre attenzione massima. Dico sempre che noi possiamo vincere e perdere con chiunque e sarà così anche questa volta”. Poi prosegue: “Da domani sera, sperando di aver fatto risultato, inizieremo a ragionare su Salerno. Sappiamo che per noi questo è un fine settimana importante, dove potremmo archiviare definitivamente il discorso salvezza per poi vedere cosa ci può offrire il campionato. Voglio che i ragazzi ne siano consapevoli e diano tutto quello che hanno”.

Per il doppio confronto contro Bari e C.N. Salerno, mister Di Fulvio deve rinunciare agli indisponibili Paolo Prosperi e Daniele Cipriani e ha convocato 13 giocatori:

Morretti, Mancini, Castagna, Di Fulvio, De Luca, Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Recchia, Ferragatti.