Madonna SS. dello Splendore, processione nel centro storico a Giulianova

Presenti il sindaco Costantini, il vice sindaco Albani e il presidente del Consiglio comunale Vasanella. Si tratta dalle prima per l’Amministrazione comunale dopo le restrizioni per la pandemia

GIULIANOVA – Si temeva la pioggia, e invece una mattinata di pieno sole ha salutato la tradizionale processione del 22 Aprile. La statua di Maria SS dello Splendore, dalle 10.30, ha di nuovo percorso le vie del centro storico e sostato nel piazzale del suo santuario. Alle 12, in piazza Buozzi, il Vescovo di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ha officiato la Messa. Seguivano il simulacro il parroco di San Flaviano don Enzo Manes con i confratelli delle altre parrocchie, il rettore del convento dei Cappuccini padre Giovanni Ferri, l’ Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Jwan Costantini, dal Vice Sindaco Lidia Albani e dal Presidente del Consiglio comunale Paolo Vasanella, le massime cariche militari cittadine. Con loro, una folla numerosa di cittadini, del Paese, del Lido e delle frazioni, oltre a gruppi organizzati provenienti anche da fuori regione.

“I Festeggiamenti di quest’anno hanno uno straordinario profumo – aveva detto ieri il Sindaco Costantini nel corso della presentazione della rivista “La Madonna dello Splendore” – Tutti, finalmente, avvertono intorno un ritrovato odore di normalità e di possibilità di ripartenza. Per me si chiude un segmento dell’esperienza amministrativa che ricorderò per sempre: quello iniziato, all’esplodere della pandemia, con la deposizione della fascia da sindaco sull’altare del santuario della Madonna dello Splendore e terminato oggi, con questa processione commossa e partecipata, che è una prima meravigliosa volta per la mia amministrazione ed una festa di fede, gioiosa e appassionata, per tutta la comunità giuliese”.