PESCARA – Domani, giovedì 30 maggio il mercato di via dei Bastioni, in attesa delle operazioni necessarie a garantire la riapertura della struttura, proseguirà le vendite nell’area esterna di via dei Bastioni e via degli Aprutini, come annunciato.

Gli operatori effettueranno le vendite sotto dei gazebo, in attesa di rientrare nelle proprie postazioni assegnate all’interno della struttura.