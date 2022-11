Pescara, lesioni permanenti al viso: arrestato un 47enne

PESCARA – Questa mattina, personale della Squadra Volante della Questura di Pescara, dirette dal Vice Questore Aggiunto Varrasso Pierpaolo, ha arrestato un 47enne, ritenuto responsabile di lesioni permanenti al viso. In particolare, l’uomo, ha aggredito senza apparente motivo, un cittadino extracomunitario nei pressi della locale stazione ferroviaria alle ore 9:00, utilizzando cocci di una bottiglia in vetro precedentemente rotta. L’aggressore ha colpito l’uomo con fendenti al volto cagionandogli gravi lesioni, medicate presso l’ospedale cittadino e giudicate guaribili con prognosi di gg. 30. L’autore dei fatti, è stato rintracciato da una pattuglia della polizia locale in transito in quel momento in zona, sul posto è giunto prontamente anche personale della Polizia di Stato, che ha condotto l’uomo in Questura. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Pescara a disposizione dell’ A.G. procedente.

