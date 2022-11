CHIETI – Si comunica che l’ufficio Concessioni e Trasporti della Provincia di Chieti resterà chiuso al pubblico da lunedì 7 a venerdì 11 novembre per consentire il trasferimento dello stesso dalla sede del Polo Tecnico di via Discesa delle Carceri alla sede centrale della Provincia in Corso Marrucino. Il trasferimento degli otto addetti del servizio al secondo piano della sede centrale è stato disposto dall’amministrazione provinciale per una migliore logistica del servizio e ottimizzazione delle risorse.

Il servizio sarà comunque operativo per le pratiche già avviate, sarà sospeso temporaneamente dal 7 all’11 novembre solo l’accesso al pubblico, che riprenderà regolarmente lunedì 14 novembre secondo i soliti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il servizio tramite il centralino 08714081.